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Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели

Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели
Александр Гинцбург
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Клинические испытания интраназальной вакцины "Спутник" начнутся в начале следующей недели, первых добровольцев собираются привить уже в понедельник-вторник, сообщил "Интерфаксу" директор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

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"Первые два-три десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнется с понедельника - со вторника. Предполагается, что первые две фазы клинических испытаний займут три месяца",- сказал Гинцбург.

По его словам, "регистрация пойдет классическим путем": "Первая и вторая фазы - там несколько сотен добровольцев, а потому эксперты Центра экспертизы лекарственных средств на третью стадию назначат еще 1,5-3 тысячи".

"Но при этом можно будет вакцину уже в гражданский оборот запускать, если все будет хорошо с безопасностью и эффективностью по результатам первой и второй фаз, где будет до 300 человек", - отметил он.

Ученый сказал, что использование интраназальной формы вакцины "Спутник" смогло бы сдержать распространение штамма "омикрон".

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"Для того, чтобы люди не были инфицированы "омикроном", который со страшной силой передается, для этого и нужна назальная вакцина. Если бы она была у нас сейчас, мы бы всем в нос набрызгали назальной формы, чтобы они не были инфицированы", - сказал Гинцбург.

По его словам, инфицированность на фоне хорошего иммунитета дает подъем температуры на несколько часов до 37,4-38. "А на следующий день она падает, что мы сейчас и видим. А если бы мы всем набрызгали (назальную вакцину - ИФ), то не было бы и инфицированности",- сказал Гинцбург.

Ранее правительство выделило 187,8 млн руб. на проведение I-II фаз клинических исследований интраназальной формы вакцины от коронавируса.

Минздрав России 12 октября одобрил проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.

При этом выпуск препарата на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года, сообщила 30 декабря пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на разработчиков вакцины.

Также разрешение на начало II-III фаз клинических исследований собственной комбинированной назальной вакцины GNR-099 на основе "Спутника V" 20 декабря получила компания "Генериум", которая ранее приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на ее разработку.

Разработчики "Спутника" рассчитывают, что его интраназальная форма позволит ранее привитому инъекционной формой препарата человеку иметь стерильный иммунитет более шести месяцев - человек не только не заразится сам, но и не сможет быть переносчиком заболевания, сообщил ранее "Интерфаксу" Гинцбург.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 января 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Спутник V Коронавирус COVID-19

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