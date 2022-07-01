Кремль не будет комментировать задержание ректора РАНХиГС Владимира Мау

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать факт задержания и домашнего ареста ректора РАНХиГС Владимира Мау.

На брифинге 1 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов ответил: "Нет, от Кремля не будет никаких комментариев".

Не комментировал он ситуацию и накануне.

О следственных действиях с Мау стало известно утром 30 июня сначала от источников СМИ. Затем в ГУ МВД Москвы подтвердили, что у него прошли обыски и затем с ним и с некоторыми другими сотрудниками РАНХиГС проводились следственные действия. От защиты стало известно, что в первый раз ректора допросили 28 июня.

Оказалось, что ректора обвинили в хищении денег академии и он стал фигурантом громкого дела 2021 года, по которому проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Адвокат Мау Алексей Дудник затем уточнил, что его подзащитного обвиняют в фиктивном трудоустройстве фигурантов дела Раковой и сумму ущерба следствие оценивает в 21 млн рублей.

Мау вменили мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

Тверской суд Москвы вечером в четверг по просьбе следствия поместил Мау под домашний арест до 7 августа. В суде Мау назвал абсурдными предъявленые ему обвинения. Защита просила не отправлять его под домашний арест и предлагала отпустить его под залог в 21 млн рублей. Однако в суде следователь МВД заявил, что у ректора есть загранпаспорт и купленные билеты в Турцию на 2 июля, следовательно, он может скрыться и оказать давление на свидетелей.