Что произошло за день: среда, 3 августа

Пожар на складе Ozon, ректор "Шанинки" под домашним арестом, турбину для "СП-1" вернуть невозможно

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крупный пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье. Пострадали не менее 11 человек, два десятка сотрудников склада Ozon отсутствуют в списках эвакуированных. Площадь возгорания выросла до 55 тыс. кв. м., к тушению привлекли авиацию и пожарный поезд. В районе возгорания в Истре выявлено загрязнение воздуха диоксидом азота. Возбуждено уголовное дело. Склад и его содержимое застрахованы на 17 млрд рублей.

- "Газпром" заявил о невозможности возврата турбины на "СП-1" из-за действий Siemens. Между тем Олаф Шольц заверяет, что со стороны Берлина нет препятствий для отправки турбины в Россию.

- Суд перевел ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО под домашний арест. Следователь сообщил, что Зуев признал вину в особо крупном мошенничестве, возместил ущерб, дал изобличающие показания на фигурантов дела и других соучастников.

- Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения. Обвиняемому в многомиллионном хищении ректору избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

- Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из РФ. Кроме того были введены санкции против Сбербанка, его активы в Швейцарии заморожены.

- Болгария попросила "Газпром" изменить условия контракта о поставках газа. София продолжает переговоры, после того как "Газпром" в конце апреля прекратил поставки газа компании "Булгаргаз" в связи с неоплатой в рублях.

- Депутат Госдумы Белоусов получил 10 лет колонии по делу о взяточничестве. На оглашение приговора подсудимый не пришел, адвокаты объяснили это его занятостью. Он объявлен в розыск.

- В непризнанной НКР объявлена частичная военная мобилизация на фоне обострения обстановки. Двое военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли. Военные РФ заявили о нарушении со стороны ВС Азербайджана режима прекращения огня в Карабахе.