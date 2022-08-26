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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Что произошло за день: пятница, 26 августа

Дорожающий газ, потушенный верховой пожар в Рязанской области и новая Coca-Cola

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубометров. Между тем запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%.

- МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров под Рязанью. В ходе тушения пожарные применяют встречный пал.

- "Росатом" получил разрешение на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Строительство может начаться в октябре 2022 года.

- ФСБ задержала в Курске украинца, собиравшего сведения об объектах Минобороны РФ. Он являлся агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

- Взрыв произошел в Бердянске на подконтрольной РФ части Запорожской области. Пострадавший от взрыва замначальника ГАИ Бердянска скончался.

- На правозащитника Игоря Каляпина напал майор полиции, сообщила член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, полицейский уволен и против него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

- Coca-Cola будет продавать в РФ напиток под брендом "Добрый кола". Об этом сообщил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров. Подразделение компании в РФ переименовано в Multon Partners.

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