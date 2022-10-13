Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Что произошло за день: четверг, 13 октября

Задержанные при попытке подрыва "Турецкого потока", ФАС против "Мегафона" и

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока". По его словам, злоумышленники хотели осуществить подрыв "на нашей территории, на суше".

- Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях. Документ касается осужденных военнослужащих и гражданских лиц, совершивших преступление небольшой и средней тяжести.

- Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу. По словам президента, газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для образования цены на газ. Власти Турции заинтересовались этим предложением Путина. "Газпром" намерен незамедлительно начать детальное обсуждение. При этом в Кремле подчеркивают, что не считают "Турецкий поток" заменой "Северному потоку".

- В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту. Дело заведено "в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов".

- Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд. В январе-сентябре 2022 года внешний долг уменьшился на $45,4 млрд.

- ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов. Антимонопольная служба уточняет, что в мае "Мегафон" повысил тарифы для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

- Группа Queen выпустила новый сингл с вокалом Фредди Меркьюри. Композиция Face It Alone была записана в 1988 году для альбома Miracle, но в него так и не вошла и никогда раньше не исполнялась.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СП РФ и Китая готовит частную концессионную инициативу по созданию трассы "Меридиан"

Думе предложили обязать чиновников декларировать расходы на выплату кредитов

В Кремле не считают "Турецкий поток" заменой "Северному потоку"

Кремль опроверг заявление Зеленского о планах РФ ударить по своей газовой инфраструктуре

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о возвращении 20 военных РФ в результате обмена с Украиной

Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"

Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"

СКР сообщил о проведении следственных действий с более чем 400 бойцами "Азова"

Глава СПЧ призвал наладить проверку мобилизуемых медкомиссиями

Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ немецкую НПО "Декабристы"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });