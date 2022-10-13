Что произошло за день: четверг, 13 октября

Задержанные при попытке подрыва "Турецкого потока", ФАС против "Мегафона" и

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока". По его словам, злоумышленники хотели осуществить подрыв "на нашей территории, на суше".

- Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях. Документ касается осужденных военнослужащих и гражданских лиц, совершивших преступление небольшой и средней тяжести.

- Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу. По словам президента, газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для образования цены на газ. Власти Турции заинтересовались этим предложением Путина. "Газпром" намерен незамедлительно начать детальное обсуждение. При этом в Кремле подчеркивают, что не считают "Турецкий поток" заменой "Северному потоку".

- В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту. Дело заведено "в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов".

- Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд. В январе-сентябре 2022 года внешний долг уменьшился на $45,4 млрд.

- ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов. Антимонопольная служба уточняет, что в мае "Мегафон" повысил тарифы для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

- Группа Queen выпустила новый сингл с вокалом Фредди Меркьюри. Композиция Face It Alone была записана в 1988 году для альбома Miracle, но в него так и не вошла и никогда раньше не исполнялась.