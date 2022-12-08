Что произошло за день: четверг, 8 декабря

Обмен Бута, оценки бюджета Минфином и вступление Хорватии в Шенген

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби, который выбрали из-за удобства логистики. И Бут, и Грайнер были помилованы перед обменом, они не должны отбывать остаток наказания на родине. Между тем Джо Байден обещал добиваться освобождения осужденного в России Пола Уилана.

- Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП. Ранее ожидался дефицит на уровне 0,9% ВВП.

- ЕК предлагает включить в санкции против РФ авиадвигатели, ноутбуки, камеры, линзы, химическое и биологическое оборудование. Новые ограничения ЕС также могут быть направлены против вещания телеканалов НТВ, РЕН ТВ, "Россия 1" и Первого канала.

- Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева. Президент РФ напомнил о подрыве Крымского моста, подрыве линии электропередач с АЭС Курска, прекращении подачи воды в Донецк.

- Совет ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону. Заявки Болгарии и Румынии на присоединение к зоне свободного передвижения по-прежнему остались неудовлетворенными.

- Минздрав опроверг данные о том, что РФ входит в топ-5 стран по темпам распространения ВИЧ. В ведомстве заявили, что растиражированные в СМИ данные произвольно интерпретируют цифры из различных источников и не соответствуют действительности.

- Число жертв взрыва газа в жилом доме Нижневартовска увеличилось до девяти, поскольку еще одна пострадавшая умерла в больнице.

- Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе. В Кремле отметили, что по-прежнему остаются риски для безопасности Крыма и Севастополя, для их устранения принимаются эффективные меры.