Что произошло за день: вторник, 4 апреля

Мера пресечения для Треповой, призывы запретить "Википедию" и возвращение сына красноярского губернатора

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава СПЧ призвал заблокировать "Википедию" в России. Валерий Фадеев уверен, что "Википедия" удобна для получения справочной информации, но это "идеологический, политизированный продукт". Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн считает, что блокировать этот ресурс можно, только если будет создан отечественный аналог.

- Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня. Заседание по определению меры пресечения обвиняемой по делу о взрыве, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский, прошло в закрытом от слушателей режиме. Треповой предъявлено обвинение в совершении теракта.

- Сын красноярского губернатора Усса, бежавший из Италии, находится в России. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства и главы региона. МВД России отменило Артему Уссу заочный арест, мера пресечения ему заменена на подписку о невыезде. В России ему предъявлено обвинение в отмывании денег, приобретенных другими лицами преступным путем.

- Финляндия официально вступила в НАТО. Президент страны заявляет, что это не является радикальным изменением, однако финский народ почувствует себя в большей безопасности. В МИД РФ констатировали, что Москва примет ответные меры, причем как военно-технического, так и иного характера.

- Минюст РФ добивается лишения статуса адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом). В Адвокатскую палату города Москвы внесено третье представление о прекращении его статуса как адвоката.

- Белоруссии передан комплекс "Искандер-М". Сергей Шойгу сообщил, что комплекс может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

- "Коммерсантъ" сообщил, что Shell может получить 95 млрд рублей за долю в "Сахалине-2". В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ о том, что власти РФ разрешат перечислить эту сумму на зарубежный счет Shell за долю компании в проекте.

- Рабочие советы ГАЗа просят власти взять под контроль уход Volkswagen из РФ. Коллектив автозавода заявляет, что разочарован положительным решением российского суда по отмене обеспечительных мер в отношении местных активов VW и надеется, что правительство РФ не позволит германскому концерну уйти из страны без возврата средств.