Свыше 200 человек остались без жилья из-за пожара в свердловской Сосьве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Две сотни жителей в поселке Сосьва Свердловской области остались без жилья из-за пожара. Об этом сообщил "Интерфаксу" заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа Юрий Колесниченко.

По его данным, огонь повредил и уничтожил 120 домов. Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали о 110 сгоревших постройках.

"Предварительно списки составили ночью, 226 человек (лишившихся жилья - ИФ) на сегодняшний день установлено. Списки, понятно, что будут уточняться, число, наверное, увеличится", - сказал Колесниченко.

На базе местной школы открыт пункт временного размещения, две семьи поселили в гостинице, но большинство разместились у родственников.

Принято решение выплатить из местного бюджета компенсацию погорельцам.

"Каждый из членов семьи, лишившейся жилья, получит 10 тыс. рублей из местного бюджета", - сказал Колесниченко.

Ранее сообщалось, что пожар, который начался во вторник, уничтожил 108 домов. Утром огонь локализовали на площади 9 тыс. кв. м. Помимо жилых домов пострадали котельная и постройки на территории лечебно-исправительного учреждения №23.

По данным МЧС, пожарным удалость отстоять почти 1,2 тыс. домов.

По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

Стремительному распространению огня, по данным МЧС, способствовало большое количество сухой растительности, сильный ветер, а также большое расстояние до источников воды.