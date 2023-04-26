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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Что произошло за день: среда, 26 апреля

Авария МиГ-31, пожар в Российском центре науки и культуры на Кипре и решение ЮАР относительно статуса МУС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области. Оба летчика катапультировались, они не пострадали. Пилотам удалось увести самолет от населенных пунктов.

- Пожар произошел в Российском центре науки и культуры на Кипре. Возгорание потушено, жертв нет. По неподтвержденной информации ряда СМИ, причиной пожара стала брошенная бутылка с зажигательной смесью.

- ЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда. В канцелярии президента заявили, что заявление главы государства Сирила Рамафосы об обратном является ошибочным.

- Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону. Китай направит на Украину и в другие страны спецпредставителя, который займется вопросом политического урегулирования украинского кризиса. В Москве приветствовали усилия Китая для налаживания переговорного процесса, но напомнили о неприятии Киевом "здравых инициатив".

- Временное управление Fortum и Uniper не лишает владельцев их активов, собственник не сможет принимать управленческие решения, разъяснило Росимущество. Совет директоров ПАО "Фортум" по требованию Росимущества избрал нового гендиректора, им стал Вячеслав Кожевников.

- Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 40 военнослужащих. Татьяна Москалькова сообщила, что российское военное ведомство в рамках обмена передало Украине 40 военнопленных, а также четырех тяжелораненых украинских военнослужащих.

- Рекордные 90 млрд руб. взыскали в казну с коррумпированных чиновников в РФ в 2022 г., сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

- Пожар в свердловском поселке Сосьва уничтожил объект ФСИН. Погибли два человека, сгорело более 120 домов. Возбуждено два уголовных дела.

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