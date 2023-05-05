Что произошло за день: пятница, 5 мая

Взрыв на территории НПЗ на Кубани, конец COVID-пандемии и новые правила для туристов на Бали

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани. В экстренных службах региона сообщили, что причиной стал прилет беспилотника. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте ЧП был ликвидирован пожар.

- В Запорожской области вывезут часть жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Детей с родителями, пожилых людей, инвалидов переместят с прифронтовых территорий вглубь области. Всего планируется вывезти около 70 тыс. человек.

- ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения. Комитет ВОЗ рекомендовал гендиректору организации объявить об отмене чрезвычайного положения. Теперь заболевание считают "укоренившейся проблемой". В Минздраве РФ заявили о продолжающейся циркуляции COVID и необходимости мер профилактики.

- В Сербии задержали мужчину, застрелившего восемь человек. Стрельбу близ населенного пункта Младеновац квалифицировали как теракт.

- Режиссер Евгения Беркович арестована по делу об оправдании терроризма. Претензии к ней возникли из-за спектакля "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию".

- Доллар опустился ниже 77 руб. впервые с 31 марта. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 85 руб. впервые с 3 апреля.

- Власти Бали планируют ввести квоту для иностранных туристов из-за некультурного поведения приезжих. Большинство из них - гости из России. Механизм квотирования пока не определен, но есть вариант, при котором иностранцы должны будут регистрироваться за год до запланированного визита на Бали и ждать своей очереди на въезд.