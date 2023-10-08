Что произошло за день: воскресенье, 8 октября

Ответные удары Израиля и состояние войны, флаги возвращаются на турниры UFC

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти Израиля после атаки ХАМАС официально перевели страну в состояние войны. Число жертв атак боевиков в Израиле превысило 600, кроме того, власти заявили, что не менее 100 израильтян оказались в заложниках у палестинцев. Между тем армия обороны Израиля за выходные нанесла удары по примерно 800 целям в секторе Газа. ЦАХАЛ заявляет, что ликвидированы свыше 400 палестинских экстремистов. При этом в ХАМАС заявляют, что в воскресенье смогли перебросить дополнительных бойцов и боеприпасы на юг Израиля.

- Непогода нарушила электроснабжение в девяти регионах России. О пострадавших не сообщается. Причиной отключений в ряде областей стало прохождение циклона "Патрик".

- Египетский полицейский расстрелял израильских туристов. Убиты два израильтянина и один египтянин. ЧП произошло у туристического объекта в Александрии.

- Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в густонаселенном районе неподалеку от города Герат.

- Глава UFC разрешил российские флаги на турнирах. Дана Уайт снял запрет бойцам использовать на соревнованиях флаги своих стран. Он заявил, что его не волнует, если "какие-то флаги ранят чьи-то чувства".

- Тысяча птиц погибла за один день, столкнувшись со зданием выставочного центра в Чикаго. Обычно в сутки от столкновения со зданием гибнет до 15 птиц. Они не опознают препятствия в зеркальных стенах здания, также их сбивает с толку подсветка.