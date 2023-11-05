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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Что произошло за день: воскресенье, 5 ноября

Песков об отношениях США и РФ на высшем уровне, заявления израильского министра об атомной бомбе и сокращенные поставки российской нефти

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Песков напомнил об ответственности РФ и США за мировую безопасность. Пресс-секретарь президента России отметил, что для встречи лидеров двух стран должны быть необходимые условия, а нужно обоюдное желание.

- Нетаньяху отстранил министра, предлагавшего сбросить атомную бомбу на Газу. Израильский премьер заверил, что страна действует в соответствии с международным правом, чтобы предотвратить вред тем, кто не участвует в боевых действиях. Между тем в ходе сухопутной операции в Газе Израиль атаковал более 2,5 тыс. объектов ХАМАС. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Рамаллу, где провел встречу с главой Палестины Махмудом Аббасом, который призвал добиться немедленного прекращения огня в Газе.

- РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Саудовская Аравия в ноябре не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

- В России готовится проект по запуску аппарата за пределы Солнечной системы, рассказал гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков. В аппарате будет использован самый мощный плазменный двигатель в мире, который сможет работать "непрерывно долгие годы".

- Арестован подозреваемый в убийстве рязанского судебного пристава. По предварительным данным, убийство не связано с профессиональной деятельностью жертвы.

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