Что произошло за день: воскресенье, 7 января

Празднование Рождества Христова, коммунальные аварии в МО, санкции Китая против компаний США, отказ шахматиста Карлсена от борьбы за мировую корону

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества Христова в России. В частности, в Москве в храме Христа Спасителя на торжестве присутствовали около 2,5 тысяч человек. Фото.

- Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

- Уголовное дело возбуждено по факту прорыва теплотрасс в Подольске. По данным СКР, прорыв произошел из-за неправильной эксплуатации котельной в городе. Позже власти Подмосковья пообещали в ближайшее время подключить к отоплению почти все дома, пострадавшие от аварии в Подольске. Между тем, подмосковная прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с теплоснабжением в городах МО.

- Китай ввел санкции против пяти компаний США за продажи оружия Тайваню, а также заявил Штатам в связи с этим протест.

- Израиль нанес более сотни ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа. Также израильские военные ударили по объектам "Хезболлы" в Ливане.

- Турция рассчитывает на завершение создания Зангезурского коридора в 2028 году. Как заявил глава Минтранса Турции Абдулкадыр Уралоглу, протяженность турецкого участка составляет 224 км.

- Шахматист Магнус Карлсен снова отказался от борьбы за мировую корону. Норвежский гроссмейстер, слова которого приводит chess.com, заявил, что "главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия".

- Икона "Троица" Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 23 июня. После ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру. Икону привезли в храм накануне Рождества.