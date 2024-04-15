Что произошло за день: понедельник, 15 апреля

Угроза подтопления Кургана, запрет поставки российских цветных металлов, второй финалист "Кубка Гагарина"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Курган идет колоссальный объем воды, предупредил губернатор региона Вадим Шумков. Уровень воды в реке Тобол близ Кургана превысил неблагоприятную отметку в 700 см и достиг 704 см.

- США уничтожили более 80 дронов и шесть ракет в ходе отражения атак по Израилю. Были задействованы эсминцы, оснащенные системой ПРО Aegis, а также группа истребителей. Между тем сообщается, что израильские власти пока не пришли к решению, каким образом и когда отреагировать на удар Ирана.

- Лондонская биржа металлов запретила поставки российских цветных металлов. В Кремле заявили, что санкции на металлы из РФ ударят по интересам тех, кто их ввел. "Русал" не ждет последствий для поставок. Цены на алюминий и никель на Лондонской бирже металлов растут.

- Режиссер Беркович и драматург Петрийчук попали в список террористов и экстремистов. В настоящее время они арестованы по делу об оправдании терроризма.

- Суд приговорил к 22 годам колонии бывшего топ-менеджера Merlion Симоненко. Такое наказание назначено по делу об организации уголовного преследования бывших деловых партнеров.

- Кабмин РФ поддерживает проект закона об усилении ответственности за eничтожение имущества по мотивам политической или идеологической ненависти, сообщил источник.

- Магнитогорский "Металлург" стал вторым финалистом Кубка Гагарина, обыграв екатеринбургский "Автомобилист" в решающем, седьмом матче серии.