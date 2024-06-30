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Что произошло за день: воскресенье, 30 июня

Жесткая посадка вертолета в Иркутской области, очередь к Крымскому мосту и жара в Москве

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вертолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились семеро пожарных и три члена экипажа. Никто не пострадал.

- После дебатов 72% избирателей США считают, что Байден не может исполнять обязанности президента. Столько же американцев полагают, что он не должен вновь баллотироваться на пост.

- Очередь из сотен машин образовалась у Крымского моста со стороны Кубани. На 16:00 в очереди находилось более 800 автомобилей со стороны Тамани и Керчи. Для устранения затора было увеличено количество постов досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма. Вечером движение по мосту было остановлено во второй раз за сутки.

- В Белоруссии заявили о наличии на границе у ВСУ дронов, способных ударить вглубь страны.

- Сильная жара ожидается в Москве на следующей неделе. В понедельник в столице прогнозируется +31...+33 градуса, в последующие дни +32...+34. В воскресенье пассажирам московского транспорта раздавали воду из-за жаркой погоды.

- Во Франции проходит первый тур парламентских выборов. Согласно опросам, "Национальное объединение" одержит победу в первом туре. Явка на 17:00 парижского времени (18:00 по Москве) составила 59,39%, что на 20% больше, чем в первом туре президентских выборов 2022 года на тот же час.

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