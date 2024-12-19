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Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Что произошло за день: четверг, 19 декабря

"Итоги года" с Владимиром Путиным, судебные решения по спорам вокруг Wildberries и стрельба депутатов абхазского парламента

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел "Прямую линию", которая в этом году вновь была совмещена с большой пресс-конференцией. За почти четыре с половиной часа он ответил более чем на 70 вопросов. Касаясь внутрироссийской повестки, он отметил, что текущий уровень инфляции является тревожным сигналом, а также что он в курсе роста цен на продукты, причинами которого стал низкий урожай и рост мировых цен. Путин отметил недопустимость осложнений с получением ипотеки по льготным программам, констатировал необходимость подъема рождаемости и предложил повышать производительность труда для сокращения числа мигрантов.

- Российский президент заявил об отсутствии шансов сбить ракеты "Орешник". В ходе "Прямой линии" он предложил проверить это экспериментальным путем. Президент подчеркнул, что Россия готова к дуэли "Орешника" и западных средств ПВО хоть сегодня.

- Россия готова и к переговорам, и к компромиссам по урегулированию на Украине, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ готова к переговорам без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле. Он отметил, что переговоры Москва может вести с любым представителем Украины, если он будет легитимным, в том числе с Владимиром Зеленским.

- Машинист и его помощник задержаны после ЧП с поездами в Мурманской области. Они подозреваются в нарушении правил безопасности эксплуатации ж/д транспорта, повлекшем гибель двух людей.

- Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries в РВБ. При этом арбитраж отказал Татьяне Ким и "ВБ Девеломпенту" во взыскании с Бакальчука 37 млрд руб.

- Суд арестовал задержанного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова.

- Капитан танкера "Волгонефть 212" арестован по делу о разливе мазута в Керченском проливе. Капитан танкера "Волгонефть 239" помещен под домашний арест. На месте ЧП продолжают работать более 5 тысяч спасателей и волонтеров, с побережья вывезено более 1,7 тысячи тонн загрязненного грунта. Нефтепродукты вышли на береговую линию протяженностью около 50 км. Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе экологической бедой.

- Стрельба произошла у здания парламента Абхазии: убит один депутат, еще один ранен. Стрелял их коллега, парламентарий Адгур Харазия. Конфликт у них начался во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют.

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