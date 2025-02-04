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Что произошло за день: вторник, 4 февраля

Расследование крушения самолета близ Актау, китайские пошлины на американские товары и рекордное давление в Москве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта AZAL. В упавшем в Актау самолете обнаружены "внешние металлические объекты", попавшие в борт до столкновения с землей. Из отчета следует, что экипаж сообщал о возможном взрыве кислородного баллона на борту и запахе топлива, а диспетчеры предупреждали пилотов о введенном в Грозном плане "Ковер".

- Взрыв в московском ЖК, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Саркисян, мог совершить смертник, сообщили в правоохранительных органах. Приоритетной версией этого преступления является "передел сфер влияния".

- Австрийская OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом".

- Китай вводит пошлины на импортируемые из США уголь, СПГ, нефть, сельхозтехнику и автомобили. Также Пекин инициировал проверку Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

- Raiffeisen Bank International AG впервые за долгие годы зафиксировал убыток от российского актива. Причиной этого стали судебные разбирательства в РФ. RBI продолжает искать варианты продажи "дочки" в России.

- Рекордно высокое давление прогнозируется в Москве в субботу. В выходные показатель поднимется до 775-777 мм ртутного столба, что станет самым высоким значением за всю историю метеонаблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что на этой неделе москвичей ждет много солнца.

- Сборную России не допустили на ЧМ-2026 по хоккею. Решение совета Международной федерации о возвращении российской и белорусской сборных на международные турниры в сезоне 2026-2027 будет принято в мае 2026 года.

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