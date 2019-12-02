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Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Траур после аварии в Забайкалье, тройная стрельба в Новом Орлеане, осложнение торговых переговоров США и Китая

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Забайкалье 2 декабря объявлен траур после гибели 19 человек в ДТП. Также траур объявили власти Сретенского района Забайкалья, где накануне автобус упал с моста в реку. Число госпитализированных увеличилось до 21: в понедельник еще два человека самостоятельно обратились за помощью врачей. Решается вопрос о транспортировке пострадавших в тяжелом состоянии в Читу. Между тем "СОГАЗ", в котором был застрахован попавший в аварию автобус, обещал выплатить родственникам жертв ДТП по 2 млн рублей.

- В Новом Орлеане трижды за день открывали стрельбу. В результате атаки во Французском квартале Нового Орлеана пострадали десять человек. Спустя несколько часов жертвами стрельбы в другом районе города - Севент Уорд - стали два человека, еще двое пострадали. Позднее полиция сообщила о гибели одного человека на проспекте Сан-Бернар. Генеральное консульство России в Хьюстоне уточнило, что россияне не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане.

- Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова доставили в психбольницу "Бутырки". Там ему будет проведена психиатрическая экспертиза, уточнила член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

- Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу. По данным источников Axios, подписание первой фазы торгового соглашения между двумя странами может произойти "самое ранее - в конце текущего года".

- Треть россиян (29%) сочли возможными протесты с политическими требованиями. При этом лично в них участвовать готовы 19% респондентов. Также 30% россиян допускают проведение протестных акций с требованиями социально-экономического характера. О готовности лично участвовать в них сообщили 25% опрошенных.

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