Помпео обсудил "дестабилизирующее поведение Ирана" с главой дипломатии ЕС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем проблемы безопасности на Ближнем Востоке и в Иране, об этом Помпео сообщил в своем твиттере.

"Говорил с Жозепом Боррелем о проблемах безопасности на Ближнем Востоке и дестабилизирующем поведении Ирана. Для нас крайне важно сохранить достижения коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ). Мы приветствуем помощь наших партнеров по ЕС в обеспечении пути к миру и прогрессу в регионе", - написал Помпео.

Кроме того, американский госсекретарь обсудил Иран с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. По сообщению пресс-службы Госдепа США, в телефонном разговоре Помпео осудил ракетные удары Ирана по объектам возглавляемой Соединенными Штатами коалиции.

"Госсекретарь Помпео вновь заявил, что Соединенные Штаты осуждают запуск иранским режимом 7 января баллистических ракет по двум объектам в Ираке, где размещены иракские, американские и коалиционные силы, совместно работающие над разгромом ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Помпео также подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы защитить американский и иракский народы и общие интересы.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Кроме того, в ту же ночь около 6:00 по тегеранскому времени самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди погибших - граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что, по данным разведслужб Канады и ее союзников, украинский "Боинг" был ошибочно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон. До этого версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки выдвинул американский журнал Newsweek.