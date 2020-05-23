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Что случилось этой ночью: суббота, 23 мая

Пожар в больнице в Татарстане, обсуждение в США ядерного испытания и второе место Бразилии в мире по числу больных коронавирусом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бразилия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19, опередив Россию. Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии достигло 330 890 человек, в РФ пока зафиксировано 326 448 случаев COVID-19. Лидером по этому показателю остаются США с более 1,6 миллиона заболевших. При этом ВОЗ уже назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии.

- В зеленодольской больнице в Татарстане произошел пожар. Погибли три пациента, есть пострадавшие. Предположительно, в палате сосудистого отделения загорелось оборудование. Республиканский минздрав подчеркнул, что аппаратов ИВЛ, как и пациентов с коронавирусом в загоревшейся палате не было. Возбуждено уголовное дело.

- Американская администрация обсуждала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, узнала Washington Post. Участники встречи 15 мая мотивировали это предложение информацией о том, что РФ и КНР якобы проводят ядерные испытания малой мощности. Таким образом сторонники испытания рассчитывают подключить к переговорам по сокращению вооружений Пекин.

- Медицинские власти сообщили о 97 жертвах авиакатастрофы в Пакистане. Выжили два пассажира лайнера, одним из них оказался президент банка "Пенджаб" Зафар Масуд. Правительство Пакистана создало комиссию по расследованию причин катастрофы, первый доклад от нее ждут "немедленно".

- Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,9 тысячи. За сутки скончались еще 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось с 1857 до 1934.

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