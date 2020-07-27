В Душанбе заявили, что готовы возобновить регулярные авиарейсы в Россию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Таджикская сторона готова к возобновлению регулярного авиасообщения с Россией, соответствующе переговоры уже ведутся, заявил изданию "Азия-Плюс" глава Агентства гражданской авиации Икром Субхонзода.

Он отметил, что пока дата возобновления авиасообщения неизвестна. Агентство гражданской авиации уже получило запрос Росавиации и ответило, что тоже готово запустить международные рейсы. По словам чиновника, таджикская сторона готова организовать перевозки с соблюдением всех санитарных требований.

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил, что с 27 июля российские авиационные власти дали таджикским авиакомпаниям разрешение увеличить число чартерных рейсов для вывоза таджикских граждан из России. По его словам, теперь таджикские авиакомпании будут выполнять не 10, а 14 рейсов в неделю.

"По поручению главы государства с 25 июня по 31 июля мы планировали организовать 46 чартерных рейсов из крупных городов России. Последние недели мы осуществляли до 10 рейсов в неделю. Начиная с сегодняшнего дня нам разрешили осуществлять по два рейса, то есть на этой неделе мы можем совершить не 10, а 14 рейсов", - сказал Мухриддин.

По его словам, с момента прекращения полетов, с 1 апреля, на родину из-за рубежа было возвращено 16 400 граждан Таджикистана, застрявшие там из-за пандемии. Из России в Таджикистн вернули около 8000 человек.

На прошлой неделе в правительстве России заявили, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, а еще с 30 странами на эту тему идут переговоры.