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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
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Что случилось этой ночью: четверг, 8 октября

Рост смертности от COVID-19 в Москве, экологическое бедствие на Камчатке, дебаты кандидатов в вице-президенты США

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом. В последний раз более 50 смертей от COVID-19 за сутки в столице было зарегистрировано в середине июня. Общее число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 5 442 до 5 497.

- Ученые ДВФУ не нашли следов ракетного топлива на полигоне Радыгино, утечка которого рассматривалась в качестве одной из версий загрязнения на Камчатке. Также пока не подтвердились другие версии: утечка нефтепродуктов с проходившего мимо судна, выброс ядохимикатов с Козельского полигона, вредоносное цветение водорослей, сейсмическая и вулканическая активность. О своей непричастности к загрязнению заявили в "Камчатскэнерго". По данным ученых, ширина пятна загрязнения достигает 100 метров от берега, оно, не уменьшаясь в размерах, постепенно смещается на юг к Курильской гряде.

- В Солт-Лейк-Сити прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США Майкла Пенса и Камалы Харрис. В ходе дебатов кандидат от Демократической партии обвинила президента Дональда Трампа в том, что тот верит президенту РФ Владимиру Путину больше, чем американской разведке. Трамп в свою очередь посчитал Пенса победителем дебатов.

- Число пострадавших в ходе протестов в Бишкеке превысило 1 тыс. По данным минздрава Киргизии, из них около 200 человек находятся в больницах, остальных после оказания медпомощи отпустили домой. Между тем в ГУВД Бишкека заявили, что прошедшей ночью милиции и дружинникам удалось не допустить мародерства.

- В Белом доме продолжает распространяться коронавирус. По данным СМИ, заразились уже 34 высокопоставленных сотрудника американской администрации и лиц, с которыми они были в контакте. В это число входят президент Трамп и его супруга Меланья, помощники президента Хоуп Хикс и Стивен Миллер и ряд других чиновников. При этом сам Трамп уже вернулся к работе из Овального кабинета и в обращении к американцам пообещал бесплатно обеспечить больницы экспериментальными препаратами, которые помогли ему при COVID-19.

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