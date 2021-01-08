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Что случилось этой ночью: пятница, 8 января

Призывы к отстранению Трампа от власти и отставки американских чиновников после беспорядков в Капитолии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп признал, что не смог добиться пересмотра итогов выборов. Он призвал американцев к примирению и пообещал сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену. При этом он осудил беспорядки в Капитолии и заявил, что виновные понесут наказание. Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что администрация США работает над передачей власти избранному президенту.

- Два министра и глава полиции Капитолия Стивен Сунд подали в отставку после беспорядков. Вслед за министром транспорта Элейн Чао о своем решении покинуть пост министра образования США объявила Бетси Девос. По данным СМИ, заявление об увольнении также написали несколько видных чиновников из администрации США.

- Лидеры демократов в Конгрессе США призвали вице-президента Пенса отстранить Трампа от власти. Призыв лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера воспользоваться 25-й поправкой к конституции поддержала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, не исключив импичмента в случае отказа вице-президента. Байден пока не поддержал усилия демократов по отстранению Трампа от власти.

- Boeing выплатит $2,5 млрд в рамках дела о двух катастрофах самолета 737 MAX. Соглашение об урегулировании обвинений в мошенничестве включает штрафы на сумму $243,6 млн, компенсации клиентам в размере $1,77 млрд и создание фонда помощи жертвам авиакатастроф на $500 млн.

- Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A. Запуск был осуществлен в 21:15 7 января по времени Восточного побережья США (05:15 8 января мск) с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты-носителя, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила посадку на платформу Just Read the Instructions в Атлантике.

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