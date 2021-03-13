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Что произошло за день: суббота, 13 марта

Крушение военного самолета в Казахстане и задержания мундепов в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военный самолет Ан-26 разбился в Алма-Ате. На борту находились шесть человек, четверо из них погибли. Самолет, который следовал из Нур-Султана, принадлежал Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

- В России за сутки выявлено 9,9 тыс. случаев коронавируса. От COVID-19 скончались еще 475 человек, общее число жертв вируса достигло 91 695. В Москве число заболевших вирусом снова превысило число выздоровевших: 1600 против 1 469.

- Около 200 человек задержаны на форуме "Объединенных демократов" в Москве. Как заявили в полиции, на мероприятии нарушались санитарно-эпидемиологические требования, а среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. В числе задержанных Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Юлия Галямина, Евгений Ройзман и др. К вечеру их стали отпускать из полиции после составления протоколов об административном правонарушении.

- Изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп запустили на Байкале. Телескоп находится в толще воды, основными участниками проекта выступают Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Иркутский госуниверситет и МГУ.

- Большунов победил в масс-старте на Кубке мира в Швейцарии. На дистанции 15 км российский лыжник опередил занявших второе и третье места норвежцев более чем на 18 секунд. В женской гонке на 10 км классическим стилем победу одержала россиянка Юлия Ступак.

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