Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

Увеличение срока подачи данных о ПЦР-тесте для въезжающих, пожар на юго-востоке Москвы, вторая победа российского пловца Рылова на ОИ-2020

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Роспотребнадзор увеличил срок передачи данных о ПЦР-тесте для въезжающих. Теперь у туристов без иммунитета к коронавирусу будет четыре дня для регистрации данных вместо прежних трех. Постановление вступает в силу с 30 июля.

- Пуск к МКС нового корабля Starliner отложен на 3 августа из-за проблем с модулем "Наука". NASA и Boeing решили отложить планировавшийся в пятницу запуск второго испытательного полета корабля Starliner, чтобы дать время экипажу МКС проверить работу новоприбывшего модуля "Наука" Роскосмоса. Ранее NASA сообщило, что на пристыковавшемся в четверг к МКС модуле "Наука" произошло незапланированное включение двигателей, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Наземным специалистам удалось вернуть контроль над станцией, экипаж и оборудование не пострадали.

- Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с COVID-19 в Москве. В интервью каналу "Россия 1" (ВГТРК) мэр отметил, что количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза.

- На юго-востоке Москвы загорелся склад. Позже площадь пожара увеличилась с 300 до 2 тыс. кв. метров. Около пяти утра возгорание удалось ликвидировать.

- Россиянин Рылов с олимпийским рекордом выиграл заплыв на 200 м на спине. Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве в рамках летних Олимпийских игр в Токио и принес отечественной команде девятую золотую медаль. При этом он установил олимпийский рекорд – 1 минута 53,27 секунды.