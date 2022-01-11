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Что случилось этой ночью: вторник, 11 января

Заочный спор РФ и США о российских войсках близ Украины, второй за неделю запуск ракеты в КНДР и смерть осужденного за убийство американского миллионера

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Посольство России в США не поняло логики Госдепа, заявившего, что РФ должна "вернуть свои войска в казармы" либо сообщать об учениях, чтобы добиться деэскалации у границ Украины. Российские дипломаты заявили, что РФ продолжит проводить учения на своей территории, потому что это в интересах ее безопасности. По последним данным Пентагона, "к востоку, северу и даже к югу от Украины" остается существенная группировка войск РФ.

- КНДР во второй раз с начала года запустила снаряд в сторону Японского моря. Японские и южнокорейские военные предполагают, что Северная Корея испытала баллистическую ракету. Снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

- CNN сообщил, что США решили выделить Украине еще $200 млн оборонной помощи. По данным телеканала, выделение Украине дополнительной помощи было одобрено еще в декабре, но об этом не объявлялось в преддверии переговоров с Россией. Утверждается, что Конгресс узнал о новом разрешении администрации США только в январе.

- В Москве задержаны 11 активистов "Другой России Лимонова". Их задержали в ходе обыска в московской штаб-квартире незарегистрированной партии и увезли в шестой отдел полиции на Московском метрополитене. Дверь штаб-квартиры опечатали.

- В США умер миллионер Роберт Дерст, отбывавший пожизненный срок за убийство подруги в 2000 году. 78-летний Дерст умер естественной смертью в госпитале за пределами тюрьмы.

- Фура пробила ограждение и повисла над проезжей частью на МКАДе после столкновения с другим большегрузом. Сотрудники МЧС помогли водителю выбраться из кабины, никто не пострадал.

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