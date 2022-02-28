Что случилось этой ночью: понедельник, 28 февраля

Второй пакет санкций Евросоюза за военную операцию РФ на Украине и итоги конституционного референдума в Белоруссии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Евросоюз ввел новые санкции против России за военную операцию на Украине. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, листинг на европейских биржах для ценных бумаг госкомпаний из России. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, согласовано решение об отключении ряда банков РФ от SWIFT. Российским самолетам запрещено приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. На территории Евросоюза будет запрещено вещание Russia Today, Sputnik и их филиалов. Кроме того, планируется расширить список физлиц под персональными санкциями. По данным Bloomberg, в него могут попасть бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен, а также пресс-секретарь президента РФ. Дмитрий Песков

- Страны ЕС согласовали поставки оружия Украине на 450 млн евро, в том числе летальных вооружений.

- "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу и ближайшие рейсы в США. Такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими властями. Росавиация, МИД и Ростуризм организуют вывоз на родину граждан РФ из Европы. По данным Ассоциации туроператоров России, за рубежом сейчас находятся свыше 150 тысяч российских туристов.

- Австралия ввела санкции против властей РФ за военную операцию на Украине. Целевые финансовые санкции и запрет на поездки затронут президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и главу МВД Владимира Колокольцева.

- На референдуме в Белоруссии одобрено внесение изменений в конституцию. По данным белорусского ЦИКа, "за" проголосовали 65,16% участников референдума, против - 10,07% избирателей. Явка избирателей превысила 78%.

- ФИФА запретила России использовать флаг и гимн РФ за военную операцию на Украине. Россияне будут играть под нейтральным статусом. Домашние матчи будут проходить на нейтральных полях и без зрителей.