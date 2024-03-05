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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Что произошло за день: вторник, 5 марта

Кабели связи в Красном море, отставка Виктории Нуланд и ордер МУС на арест российских военных

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и командующего ЧФ. Такое решение в отношении Сергея Кобылаша и Виктора Соколова принято "в контексте ситуации на Украине".

- В Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой. Пока неясно, что вывело из строя кабели, однако в районе Красного моря продолжаются атаки хуситов на корабли и суда. Оператор связи HGC уточнил, что повреждены четыре кабеля, на которые приходилось 25% подводного трафика в регионе.

- Президент Венгрии подписал закон о ратификации членства Швеции в НАТО. Это последняя из стран альянса, которая завершила процедуру ратификации.

- Киви банк подал иск против своих собственников АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Лишенный лицензии Киви банк через суд хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.

- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уходит в отставку.

- Завод Tesla в Германии приостановил работу после вероятного поджога. Также без электричества остались около 2 тыс. семей в находящихся рядом районах. По сообщениям СМИ, в последнее время экологические активисты проводили акции протеста в лесу около завода.

- Взрыв произошел на инфраструктурном объекте в Белгородской области. На каком объекте произошел взрыв, за которым последовал пожар, не сообщалось. Отмечалось, что на объекте был поврежден резервуар.

- Движение по Крымскому мосту было перекрыто более чем на восемь часов и возобновилось только утром во вторник. Не менее девяти поездов следуют с опозданием.

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