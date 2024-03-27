Что произошло за день: среда, 27 марта

Новые данные о жертвах теракта в Crocus City Hall, арест замглавы ФТС, Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число погибших в Crocus City Hall, по данным МЧС РФ, выросло до 143. В СК сообщают, что получили 143 заявления о без вести пропавших при терактe. Между тем Михаил Мурашко сообщил, что один пациент, пострадавший при теракте в концертном зале, скончался.

- Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля. НСПК, оператор карт "Мир" подтвердила остановку сотрудничества с сервисом. Пользователям ОС Android версии 7.0 и выше доступно платежное приложение Mir Pay, разработанное специально для бесконтактной оплаты национальными картами.

- Закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома принят Госдумой. Документ предусматривает, что плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах не взимается.

- Суд арестовал замглавы ФТС Елену Ягодкину до 26 мая. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Ягодкина заявила в суде о своей невиновности.

- Арестован еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году - житель Дагестана Ислам Бациев 1977 года рождения. По данным СК, в настоящее время установлена причастность 43 лиц к этому преступлению.

- Обществознание останется в школьной программе. Ранее сообщалось о предложении увеличить отводимые на изучение истории часы в школе за счет обществознания.

- Avito редомицилировала шведскую Avito AB в калининградский САР. Кроме того акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в САР Калининграда.