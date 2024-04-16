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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Что произошло за день: вторник, 16 апреля

"Ашан" опроверг слухи об уходе из РФ, добровольцам из Росгвардии положены выплаты, Дубай затопило

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Уровень реки Тобол у Кургана в ближайшие дни вырастет еще на высоту до 1 метра, предупреждает МЧС. В Кетовском округе области уровень Тобола приблизился к 10 м. В ряде населенных пунктов Курганской области отключили электричество. Между тем в Тюменской области губернатор предупредил о растущей вероятности прорыва дамб в регионе.

- Путин подписал указ о выплатах добровольцам, вступившим в Росгвардию. Теперь такие добровольцы будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные - в случае смерти военного.

- "Ашан" опроверг слухи об уходе из РФ. Компания заявляет, что не пересматривает стратегию и организацию работы в России, планирует развитие направлений для расширения сферы деятельности.

- ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. По данным спецслужбы, задержанный после начала СВО выезжал на Украину, "где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ".

- Сильнейшие дожди обрушились на Дубай, из-за подтопления рейсы перенаправляются в другие аэропорты.

- В Копенгагене загорелось историческое здание биржи. У здания XVII века рухнул 54-метровый шпиль.

- В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже. Между тем глава Минспорта РФ Олег Матыцин вновь заявил, что считает необходимым добиваться права выступления, в том числе на Олимпиаде, даже без гимна и без флага.

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