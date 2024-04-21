Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 апреля

Палата представителей одобрила конфискацию замороженных активов РФ, вода в Кургане пошла на спад, курский поселок Теткино попал под обстрел

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов РФ. 360 конгрессменов высказались за принятие законопроекта, 58 - против.

- Палата представителей утвердила проект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд. Также палата приняла проект о военной помощи Израилю на $26,4 млрд.

- Река в тюменском Ишиме за ночь поднялась на 45 см. Из-за противопаводковых работ перекрыли автодорогу.

- Вода в Кургане стабилизировалась. Уровень Тобола снизился на 5 см.

- Средства ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Также БПЛА были уничтожены над Брянщиной.

- Курский поселок Теткино снова попал под обстрел ВСУ. Есть разрушения, пострадавших нет.

- Прошла всероссийская акция "Библионочь". Всего в акции приняло участие более 6 тыс. муниципальных библиотек, книжных магазинов, музеев и культурных центров.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два военных вертолета потерпели крушение в Японии

США могут увеличить штат военных советников в посольстве на Украине

США могут увеличить штат военных советников в посольстве на Украине

Шри-Ланка ввела систему онлайн-виз для путешествующих морем

Шри-Ланка ввела систему онлайн-виз для путешествующих морем

Палата представителей приняла проект о военной помощи Израилю на $26,4 млрд

Палата представителей США одобрила допфинансирование Украины

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов РФ

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов РФ

Что произошло за день: суббота, 20 апреля

США и Нигер разработают план вывода американских войск из страны

США и Нигер разработают план вывода американских войск из страны

Главком ВМФ России прибыл в Китай

Что случилось этой ночью: суббота, 20 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });