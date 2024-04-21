Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 апреля

Палата представителей одобрила конфискацию замороженных активов РФ, вода в Кургане пошла на спад, курский поселок Теткино попал под обстрел

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов РФ. 360 конгрессменов высказались за принятие законопроекта, 58 - против.

- Палата представителей утвердила проект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд. Также палата приняла проект о военной помощи Израилю на $26,4 млрд.

- Река в тюменском Ишиме за ночь поднялась на 45 см. Из-за противопаводковых работ перекрыли автодорогу.

- Вода в Кургане стабилизировалась. Уровень Тобола снизился на 5 см.

- Средства ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Также БПЛА были уничтожены над Брянщиной.

- Курский поселок Теткино снова попал под обстрел ВСУ. Есть разрушения, пострадавших нет.

- Прошла всероссийская акция "Библионочь". Всего в акции приняло участие более 6 тыс. муниципальных библиотек, книжных магазинов, музеев и культурных центров.