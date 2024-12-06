Шеф Пентагона не планирует посещать Южную Корею в настоящее время

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин пока не планирует посещать Южную Корею, сообщает "Ренхап".

"У министра обороны США нет никаких планов по посещению Южной Кореи в это время", - сообщил агентству по электронной почте представитель Минобороны США.

По его словам, Сеул и Вашингтон также отложили заседание консультативной группы по ядерным вопросам и связанные с ним учения, которые первоначально были запланированы на начало этой недели.

Ранее СМИ сообщили, что Остин отменил поездку в Южную Корею из-за ситуации в стране.

Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он согласился его отменить, это решение поддержало правительство страны.

Введение военного положения вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции Южной Кореи, в таких случаях глава государства обязан выполнять распоряжения парламента.

Южнокорейская оппозиция во главе с Демократической партией в ответ на действия президента внесла на рассмотрение парламента предложение об импичменте Юн Сок Ёля.

Тем временем министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попросил прощения у сограждан за ситуацию с военным положением и подал прошение об отставке, которое Юн Сок Ёль принял в четверг.