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Патриарх проведет в Кремле молебен перед началом Олимпийских игр

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в это воскресенье в Успенском соборе Кремля молебен по случаю предстоящего начала зимней Олимпиады, сообщает его пресс-служба.

Молебен состоится после литургии, которую патриарх совершит в кафедральном храме утром 4 февраля.

Неделей ранее предстоятель РПЦ на встрече с духовником российской сборной протоиереем Андреем Алексеевым передал напутствие спортсменам, вылетающим на Игры в Корею, и призвал каждого из них помнить о личной ответственности перед родиной.

По словам священника, патриарх Кирилл благословил российских олимпийцев, которым предстоит выступать в "непростой ситуации", и призвал их показывать на спортивных площадках и за их пределами "тот пример, который всегда характеризовал русского человека как готового понести трудности и проявлять свои лучшие качества и в радости, и в печали".

Теги: Олимпиада-2018, патриарх Кирилл
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