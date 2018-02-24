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Эксперты оценили вероятность победы хоккеистов России в финале ОИ в 87%

Есть обновление от 17:36

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России по хоккею является явным фаворитом финального матча Игр-2018 против Германии, считают эксперты компании "Рейтинг Букмекеров".

Коэффициент на победу российских хоккеистов равен 1,10, на успех команды Германии – 7,24.

Шансы того, что будет заброшено 6 шайб или больше, оцениваются коэффициентом 1,97. Вероятность 5 шайб или меньше равна коэффициенту 1,84.

"Вероятность победы России по итогу финального матча, с учетом возможных овертайма и буллитов, равна примерно 87%. Согласно оценкам букмекеров, оставшиеся 13% приходятся на триумф Германии", – сказал "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Ткачук.

Мнения не разделились

Эксперт компании, комментатор телеканала "Матч ТВ" Алексей Бадюков также считает, что у российской команды высокие шансы на успех.

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"Ставлю на победу нашей сборной, что наконец-то впервые за 26 лет мы увидим золотые медали на шее у наших олимпийцев", – сказал Бадюков.

"Давайте посмотрим на сильные стороны, которые есть у немцев. Из нынешнего состава 17 человек участвовало на чемпионате мира, команда довольно средняя, все игроки из чемпионата Германии. Сначала Марко Штурм не мог найти те сочетания, которые бы приносили результат. Было два поражения в начале турнира, но потом каким-то образом все нормализовалось, и команда начала играть в более аккуратный хоккей, так как немцы и любят, как они привыкли играть в футбол", - отметил он.

"Конечно же, ждем встречи Мозякина с Хагером – центральным нападающим первого звена, человеком, который на чемпионате мира очень жестко сыграл против Мозякина, ударив его в голову. Тогда Мозякин не смог продолжить чемпионат мира. Сейчас Хагер один из лучших бомбардиров своей команды – шесть очков, поэтому за ним нужно пристальное внимание", - подчеркнул Бадюков.

По его мнению, "основной вратарь немцев Биркен ничем особым не выделяется, вся команда пластается и ему помогает".

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"От немцев можно ждать всего, чего угодно. Немцы не являются фаворитами в этой встрече, но не думаю, что они довольствуются серебряными медалями и попытаются что-то сделать. Но наша команда приехала за золотом, поэтому думаю, что подопечные Знарка сыграют более аккуратно, нежели ожидают многие",- считает эксперт.

"Не побегут без оглядки на свои ворота в атаку, разве что если счет уже будет достаточно комфортным. Самое главное – достижение результата. Все выйдут на лед, изменений не предвидится. С Ковальчуком дело закрыли, остается в силе его двухминутное удаление против Коваржа, дисквалификации не будет. Шипачев останется в запасе, Кошечкин в воротах. Должен отметить Киселевича, Дацюка, Ковальчука, Гусева – лучших наших бомбардиров, тех, на кого мы особенно надеемся в атаке", - заявил Бадюков.

Матч Россия – Германия пройдет в воскресенье и стартует в 7:10 мск.

Турнирный путь финалистов

Российская команда начала турнир с поражения от Словакии со счетом 2:3, но после побед над Словенией (8:2) и США (4:0) заняла первое место в своей группе. Это позволило выйти в четвертьфинал напрямую, минуя раунд плей-офф. В 1/4 финала россияне разгромили Норвегию (6:1), а в полуфинале взяли верх над Чехией (3:0).

Что касается Германии, то на групповом этапе она уступила Финляндии (2:5), Швеции (0:1), выиграла у Норвегии (2:1, победитель определился в серии буллитов). В группе она заняла третье место. В раунде плей-офф Германия победила Швейцарию (2:1, в овертайме), в четвертьфинале - Швецию (3:2, в овертайме), в полуфинале – Канаду (4:3).

Теги: Олимпиада-2018, хоккей
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