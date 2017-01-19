Смольный предъявил экс-подрядчику "Зенит-Арены" претензии на 11,4 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Петербурга предъявили группе компаний "Трансстрой" претензии на 11,4 млрд рублей в рамках контракта по сооружению нового стадиона на Крестовском острове, который строили входившие в группу подрядчики, сообщил "Интерфаксу" глава городского комитета по строительству Сергей Морозов в четверг.

"Власти Петербурга выставили претензии "Транстрою" на 11,4 млрд рублей, в том числе на 3,6 млрд не освоенных остатков. Кроме того, среди претензий штрафы за срыв сроков, дефектовка и другое", - сказал он.

По словам Морозова, банкам также направлены требования на возврат банковских гарантий, но суммы "существенно меньше".

Говоря о стоимость арены в целом, он отметил, что все контракты на адаптацию стадиона к требованиям ФИФА заключены в рамках существующей сметы и прошлогодних летних корректировок. "Смета не увеличена", - подчеркнул глава комитета.

Как сообщалось, правительство Петербурга в июле 2016 года расторгло контракт с компанией "Инжтрансстрой СПб" (входит в "Трансстрой"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ - 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей), а также на дополнительные работы, в том числе связанные с выполнением требований силовых структур (2,078 млрд рублей).

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.