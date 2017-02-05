Камерун представит Африку на Кубке конфедераций-2017 в России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Камеруна стали обладателями Кубка африканских наций, победив в финале национальную команду Египта.

Решающая встреча соревнования, прошедшего в Габоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу Камеруна.

Таким образом, команда Камеруна представит африканский континент на Кубке конфедераций-2017, который, как и чемпионат мира 2018 года, пройдет в России.

Теперь известен полный состав участников Кубка конфедераций. В турнире выступят сборные России (хозяйка турнира), Германии (действующий чемпион мира), Португалии (чемпион Европы), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Австралии (победитель Кубка Азии), Чили (победитель Кубка Америки), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК) и Камеруна (победитель Кубка Африки).

Сборная России в своей группе сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. В другой группе сыграют команды Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матч за третье место пройдет в Москве, финал - в Санкт-Петербурге.