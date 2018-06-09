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Президент Боливии прилетит в Россию на ЧМ по футболу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Боливии Эво Моралес посетит Россию на будущей неделе, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Боливии в Москве.

"Да, визит президента Боливии в Россию пройдет на будущей неделе в рамках ЧМ-2018", - сказал собеседник агентства.

В боливийской дипмиссии не стали уточнять программу пребывания Моралеса в России.

В свою очередь, национальные СМИ отмечают, что в ходе визита в Россию президент, в частности, планирует провести переговоры о масштабных российских инвестициях в нефтяной сектор боливийской экономики. Согласно их данным, из России Моралес отправится в Китай.

Теги: РФ, Боливия, Эво Моралес, ЧМ-2018
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