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Сборная Сербии победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Есть обновление от 17:43

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Сербии одержали победу над национальной командой Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

Встреча группы Е прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сербии. Голом в его составе отметился Александар Коларов, чей гол состоялся на 56-й минуте.

В 21:00 мск в Ростове-на-Дону начнется еще один матч в этой группе: Бразилия – Швейцария. В 18:00 на стадионе "Лужники" пройдет встреча участников группы F Германия – Мексика.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
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8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
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Матч за 3 место
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