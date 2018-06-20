Уругвай - Саудовская Аравия. Онлайн

В свою очередь другой болельщик из Саудовской Аравии Джассим рассказал, что также надеется на победу своей команды и отметил красоту города Ростов-на-Дону.

"Думаю Саудовская Аравия выиграет со счетом 2:1. Хотел бы выразить свою благодарность жителям Ростова-на-Дону за их доброту и гостеприимство. У нас возникли проблемы с поиском гостиницы, и местные жители, подчеркиваю, простые местные жители, а не волонтеры, помогли нам ее отыскать. Волонтеры тоже были полезны, они помогли нам добраться до стадиона, спасибо им огромное", - сказал Джассим.