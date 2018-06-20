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Уругвай - Саудовская Аравия. Онлайн

Ничья или победа Уругвая досрочно выведет Россию в плей-офф ЧМ-2018

Уругвай - Саудовская Аравия. Онлайн
Болельщик сборной Уругвая
Фото: AP/ТАСС

Соперники сборной России по групповому этапу встречаются во втором туре ЧМ-2018

46'

Начался второй тайм!

45+2'

А вот и перерыв. Уругвай ведет со счетом 1:0. Встретимся, товарищи, во втором тайме!

45+1'

Опасный прорыв был к воротам сборной Уругвая, но вратарь Муслера все рассчитал и успел перехватить мяч, выйдя чуть вперед

45'

Две минуты добавил арбитр!

43'
??????

Полузащитник Хуссейн Аль-Мукахви вышел вместо травмированного полузащитника

41'

Покинул поле пострадавший игрок

39'

Тайсир Аль-Джассим отчаянно выбил мяч из-под ног готового убежать было к воротам Суареса. И получил саудит травму...

37'

Хаттан Бахебри не счел нужным даже приблизиться к штрафной и выстрелил с почтительного расстояния от ворот. Мяч и пролетел на почтительной высоте от перекладины

35'

Мохаммед Аль-Бурайк укротил мяч на правом фланге атаки. А вот продолжение оказалось неуклюжим. Он направил мяч в сторону ворот сборной Уругвая, но так неудачно, что к мячу потеряли интерес как свои, так и чужие

32'

Абдулла Отайф получил мяч у штрафной уругвайцев! Серией движений он выбирал позицию для удара, но перестарался. В итоге побежал к своим воротам, но уже без мяча

30'

Реакция на ошибку вратаря, приведшую к голу в ворота сборной Саудовской Аравии

28'

Еще один момент с участием Хаттана Бахебри. У него опять был шанс попасть в объятия партнеров по команде: футболист бил ногой по мячу после подачи в штрафную, дела это практически с линии вратарской площади! Не повезло саудиту: мяч полетел выше уругвайских ворот!

26'

Хаттан Бахебри наносил классный удар под перекладину ворот сборной Уругвая! В красивом прыжке голкипер вытащил мяч! Интересный был ответ команды Саудовской Аравии!

25'

Еще одна атака сборной Уругвая! Кавани получил мяч от Суареса и вошел в штрафную справа. Он пробил, но его удар накрыл защитник!

24'

ГООООООЛ! Уругвай подавал с углового. Вратарь прыгнул за мячом и до него не дотянулся. В итоге ногу подставил Луис Суарес и мяч влетел в сетку! 1:0 в пользу сборной Уругвая!!! Это на руку сборной России!

23'
???!!!

Уругвай - Саудовская Аравия. 1:0

20'

Обменялись ударами соперники. До гола, как вы догадываетесь, дело не дошло

19'

Кавани опасно навешивал слева в штрафную - защитнику сборной Саудовской Аравии пришлось выбивать мяч на угловой

17'

Вот так фото!

15'

Занимательный момент: подавляющее большинство болельщиков на трибунах - уругвайцы. А трибуны мощно скандируют "РОССИЯ! РОССИЯ!" Ну, после вчерашнего это неудивительно!

14'

Опасный момент у ворота сборной Саудовской Аравии! Это Луис Суарес обработал мяч в штрафной справа и пытался то ли пробить, то ли прострелить с острейшего угла. В итоге мяч покинул поле. По мнению арбитра - от ноги уругвайца

13'

Запустили волну болельщики, но волна разбилась о ложу прессы

12'

А, все нормально: мы и сами лично поздравим юбиляра с 100-м матчем - как-никак он в России сейчас, в Ростове-на-Дону

12'

Саудитов очень мало, они сидят разрозненными группками, но при этом не стесняются заряжать чанты, тоже бодро поют

11'

Наши корреспонденты наблюдают не только за игрой, но и болельщиками: визуально почти не видно болельщиков саудитов на трибунах, все трибуны в голубых цветах Уругвая и отдельные небольшие зеленые точки саудитов

10'

Поздравляем Луиса Суареса с 100-м матчем за сборную Уругвая! Надеемся, родные и близкие форварда передадут ему поздравления "Интерфакса"!
 

9'

Разыграли и этот стандарт саудиты. Дело завершилось навесом с левого фланга - в руки вратарю

8'

Мяч, задев стенку, покинул поле через лицевую линию. Угловой!

8'

Удар по воротам!

7'

Между тем, аравийцы заработали право на штрафной удар. С удобной позиции, почти по центру ворот. Стенка выстроена.

5'

Удар по воротам сборной Уругвая состоялся. Не сильный и не тяжелый для уругвайского вратаря, коим сейчас в этой игре является Фернандо Муслера. Место в противоположных воротах занимает Мохаммед Аль-Оваис

4'

Памятка для тех, кто метается в поисках предпочтений

3'

Луис Суарес врывается в штрафную и бьет! Мяч попадает в защитника!

2'

Главный судья матча - француз Клеман Турпен. А меня зовут Владимир Нардин

1'

Напомним, в первом туре Саудовская Аравия крупно уступила России (0:5), а Уругвай со скромным (1:0) счетом взял верх над Египтом

1'

Матч начался, с чем вас и поздравляем!

Команды выходят на поле! Сейчас зазвучат (поочередно) государственные гимны стран!

В свою очередь другой болельщик из Саудовской Аравии Джассим рассказал, что также надеется на победу своей команды и отметил красоту города Ростов-на-Дону.

"Думаю Саудовская Аравия выиграет со счетом 2:1. Хотел бы выразить свою благодарность жителям Ростова-на-Дону за их доброту и гостеприимство. У нас возникли проблемы с поиском гостиницы, и местные жители, подчеркиваю, простые местные жители, а не волонтеры, помогли нам ее отыскать. Волонтеры тоже были полезны, они помогли нам добраться до стадиона, спасибо им огромное", - сказал Джассим.

Победу с минимальным счетом ожидают болельщики сборной Саудовской Аравии в матче против Уругвая в Ростове-на-Дону, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места.

"Я думаю, Саудовская Аравия выиграет со счетом 2:1. Парни показали себя не с лучшей стороны в прошлой игре, но мы знаем, что это был несчастный случай. Мы верим в них", - рассказал агентству перед матчем болельщик из Саудовской Аравии Абдулрахман.

Он отметил, что надеется на хорошую игру и выход в плей-офф, но не ожидает, что команда пройдет далеко в чемпионате.

"Очень сильные сборные, думаю, в финале сыграют Франция и Бразилия" - добавил Абдулрахман.

Родолфо из Уругвая в разговоре с агентством рассказал, что ожидает победы сборной в матче с Саудовской Аравией, но отметил, что первое место в группе на данный момент не является необходимым. По его мнению, в матче 1/8 финале самым удобным соперником для сборной будет Португалия и все зависит от того какое место в своей группе займут они.

"Уругвай сегодня выиграет, думаю, Суарес забьет два гола. Если нам будет необходимо первое место в группе, чтобы встретиться с Португалией, то предстоит трудный матч с Россией, которая очень хорошо показывает себя на этом чемпионате", - сказал Родолфо.

Патрисия и Мануэль, которые также приехали поддержать сборную Уругвая, ожидают, что их команда забьет два или три мяча.

"Мы точно выиграем, думаем, что соперники не смогут забить нам ни одного мяча. Думаем, до финала мы вряд ли доберемся, но мы верим в нашу команду и все возможно", - сказали болельщицы из Уругвая.

Болельщики сборной Уругвая, приехавшие поддержать свою сборную в матче против Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону, ожидают победы своей команды с разницей не менее двух мячей, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места.

"Уругвай точно выиграет сегодня, думаю, что счет будет 4:0. Максимум соперники могут забить один гол. Надеюсь, что Уругвай доберется до финала", - сказал агентству болельщик из Уругвая Николас перед началом матча.

Он отметил, что в этом чемпионате очень сильные команды у Бразилии и Франции, остальные не показывают по его мнению хороших результатов. Он также отметил дружелюбный менталитет жителей Ростова-на-Дону.

"Все очень дружелюбные и приветливые, всегда предлагают помочь, это очень приятно. Очень красивый город, много интересных мест, жаль мало времени и нельзя посмотреть всё", - добавил Николас.

Составы команд на матч Уругвай - Саудовская Аравия

Теперь в активе сборной России 6 очков!

Накануне же Россия провела очередной блистательный матч на домашнем ЧМ: победила команду Египта: 3:1

Да, Уругвай и Аравия - соперники россиян по группе А

Еще со вчерашнего вечера игра обещает вызвать небывалый интерес со стороны российских болельщиков: если Уругвай сегодня не проиграет, сборная России досрочно выйдет в плей-офф чемпионата!

Матч пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 18:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Играют сборные Уругвая и Саудовской Аравии!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай11003
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
ЕгипетЕгипет20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
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QF48F78F8
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