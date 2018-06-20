Временный вытрезвитель в Калининграде оказался востребован болельщиками ЧМ-2018

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Создание в Калининграде временного вытрезвителя для футбольных болельщиков полностью себя оправдало, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко журналистам во вторник.

"Как известно, на базе Центральной городской клинической больницы было создано отделение для подвыпивших болельщиков, оно работает в эффективном режиме. Туда поступают соответствующие люди, получают соответствующую помощь", - сказал Кравченко, отметив, что таких болельщиков не очень много.

По словам министра, оказавшиеся там люди не конфликтуют с медиками и даже благодарят персонал за то, что тот дружелюбно поступает с ними, "оберегает их сон, дает возможность выспаться, если нужно - оказывает медицинскую помощь и отпускает погулять по парку".

Как сообщалось, в рамках подготовки Калининграда к ЧМ в городе был открыт медицинский вытрезвитель на 30 коек.

В Калининграде в рамках ЧМ-2018 пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграла с Хорватией, 22 июня встретятся сборные Сербии и Швейцарии, 25 июня - Испания с Марокко и 28 июня - Англия с Бельгией.

Стадион ЧМ-2018 в Калининграде рассчитан на 35 тысяч зрителей. Фан-зона, открытая в центре города, вмещает 15 тысяч болельщиков.