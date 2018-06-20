Португалия - Марокко. Онлайн

Действующие чемпионы Европы проводят второй матч в рамках ЧМ-2018
Российский арбитр Сергей Карасев - в работе
Наш, русский Колина, он же Карасев наблюдает за эпизодом pic.twitter.com/9bv04NPqOs— Dmitriy (@kirilovsky1981) June 20, 2018
Счет по ударам - 7-4 в пользу марокканцев. Счет по ударам в створ - 2-1 в их же пользу
С углового подавали португальцы. Соперник смог справиться с этим стандартом
Роналду бьет: попадает точно в створ!
Право на штрафной заработали португальцы. Хороший момент для удара!
Нордин, пожалуй, самый активный участник игры. Амрабат сейчас упал в штрафной португальцев в контакте с защитником, но пенальти (и иных санкций к сопернику) не дождался
Крмштиану Роналду жестко сбили. Португалец все же продолжит игру
Странно. Непрерывно пишу про постоянные атаки сборной Марокко, а ФИФА приводит такое статистическое данное: по времени владения мячом преимущество на стороне португальцев 53%-47%
Помните, вратарь сборной Бразилии раздавил надувной мяч в матче со Швейцарией? Обратная версия происходящего
Defenders trying to stop @Cristiano like: #PORMAR pic.twitter.com/HLvQ9f3g2N— Chris.Mwila10 (@Chrismwila10) June 20, 2018
Отбились португальцы.
Сборная Марокко продолжает давить на ворота соперника. И заработали еще один угловой!
Кстати, меня зовут Владимир Нардин. А вот мароканец Нордин Амрабат снял с головы защитный шлем (как у вратаря Петра Чеха, помните?) и выкинул его.
Еще один удар по воротам португальцев, еще одной головой (принадлежит экс-футболисту "Локомотива" Мануэлу да Коште). И снова мимо!
Еще один угловой подадут марокканцы
Бенатиа бьет головой по воротам сборной Португалии после навеса: повторить трюк Роналду ему не удалось: мяч прилетел в руки голкиперу
Угловой у ворот сборной Португалии!
Момент у ворот сборной Португалии: Буссуфа бил головой после навеса - мимо ворот!
Если вы любите смотреть голы Роналду, то - приятного просмотра!
Ronaldo scores his 4th goal in the #WorldCup for Portugal #PORMAR pic.twitter.com/SACOoCv10A— World Cup Goals (@FIFAWCGoals) June 20, 2018
Занимательный момент! Роналду открыл счет в матче с Испанией на четвертой минуте. И на четвертой минуте он вывел вперед Португалию и в матче с Марокко! И теперь в активе Роналду четыре мяча в двух матчах! Он - единоличный лидер в споре бомбардиров!
ГОООООЛ! 1:0 в пользу сборной Португалии! Криштиану Роналду мощно пробил головой, замыкая подачу! Мяч на высокой скорости залетел в сетку!!!
Португалия - Марокко. 1:0
Угловой у ворот сборной Марокко
Привет от шеф-редактора спортивной редакции "Интерфакса" Дмитрия Кириловского! Коллега высоко оценил уровень шумовой поддержки сборной Марокко
Болельщики Марокко по децибелам пока ведут у португальцев pic.twitter.com/EOkkf3w8ti— Dmitriy (@kirilovsky1981) June 20, 2018
Активно действуют в атаке марокканцы. Они уже вызвали овации трибун ранним ударом по воротам. Правда, удар неточный. Но я все же назову его автора. Это, конечно же, Халид Бутаиб!
Матч начался! Мяч - у футболистов сборной Марокко! Они играют в красно-зеленой форме. А Португалия - в белой!
Прозвучали гимны стран. Пока стартовый свисток не раздался, приведу вам третью версию одних и тех же составов - с расстановками игроков
#POR vs #MAR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018
Разглядываем расстановки команд👀#PORMAR #ЧМ2018 pic.twitter.com/fM48glmMdh
Команды выходят на поле!!
Главный судья матча - американец Марк Гейгер. Резервный арбитр (внимание!) - россиянин Сергей Карасев
Стартовые составы вместе с запасными
КриРо в основе, значит будет праздник футбола pic.twitter.com/fRhad33JR3— Dmitriy (@kirilovsky1981) June 20, 2018
Стартовые составы команд стали достоянием гласности!
#POR vs #MAR : стартовые составы! #PORMAR pic.twitter.com/SqLUubu1cV— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018
Все эти команды - потенциальные соперники сборной России по 1/8 финала, куда наша сборная почти уже вышла. Накануне сборная России победила Египет и теперь возглавляет группу А, набрав 6 очков. Если сегодня Уругвай не продует Саудовской Аравии, сборная России впервые за всю историю своего (с 1992 года) существования выйдет в плей-офф!
В стартовом туре группы В Португалия сыграла вничью с Испанией (3:3), а Марокко уступил Ирану (0:1).
Матч пройдет в среду на поле московского стадиона "Лужники" и стартует в 15:00 по московскому же времени!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко!