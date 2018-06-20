Португалия - Марокко. Онлайн

Все эти команды - потенциальные соперники сборной России по 1/8 финала, куда наша сборная почти уже вышла. Накануне сборная России победила Египет и теперь возглавляет группу А, набрав 6 очков. Если сегодня Уругвай не продует Саудовской Аравии, сборная России впервые за всю историю своего (с 1992 года) существования выйдет в плей-офф!