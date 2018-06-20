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Португалия - Марокко. Онлайн

Есть обновление от 15:04

Действующие чемпионы Европы проводят второй матч в рамках ЧМ-2018

Португалия - Марокко. Онлайн
Болельщики сборной Португалии
Фото: epa/vostock-photo

Действующие чемпионы Европы проводят второй матч в рамках ЧМ-2018

37'

Российский арбитр Сергей Карасев - в работе

35'

Счет по ударам - 7-4 в пользу марокканцев. Счет по ударам в створ - 2-1 в их же пользу

32'

С углового подавали португальцы. Соперник смог справиться с этим стандартом

30'

Роналду бьет: попадает точно в створ!

29'

Право на штрафной заработали португальцы. Хороший момент для удара!

26'

Нордин, пожалуй, самый активный участник игры. Амрабат сейчас упал в штрафной португальцев в контакте с защитником, но пенальти (и иных санкций к сопернику) не дождался

24'

Крмштиану Роналду жестко сбили. Португалец все же продолжит игру

22'

Странно. Непрерывно пишу про постоянные атаки сборной Марокко, а ФИФА приводит такое статистическое данное: по времени владения мячом преимущество на стороне португальцев 53%-47%

21'

Помните, вратарь сборной Бразилии раздавил надувной мяч в матче со Швейцарией? Обратная версия происходящего

19'

Отбились португальцы. 

18'

Сборная Марокко продолжает давить на ворота соперника. И заработали еще один угловой!

17'

Кстати, меня зовут Владимир Нардин. А вот мароканец Нордин Амрабат снял с головы защитный шлем (как у вратаря Петра Чеха, помните?) и выкинул его.

15'

Еще один удар по воротам португальцев, еще одной головой (принадлежит экс-футболисту "Локомотива" Мануэлу да Коште). И снова мимо!

14'

Еще один угловой подадут марокканцы

12'

Бенатиа бьет головой по воротам сборной Португалии после навеса: повторить трюк Роналду ему не удалось: мяч прилетел в руки голкиперу

11'

Угловой у ворот сборной Португалии!

10'

Момент у ворот сборной Португалии: Буссуфа бил головой после навеса - мимо ворот!

8'

Если вы любите смотреть голы Роналду, то - приятного просмотра!

6'

Занимательный момент! Роналду открыл счет в матче с Испанией на четвертой минуте. И на четвертой минуте он вывел вперед Португалию и в матче с Марокко! И теперь в активе Роналду четыре мяча в двух матчах! Он - единоличный лидер в споре бомбардиров!

5'

ГОООООЛ! 1:0 в пользу сборной Португалии! Криштиану Роналду мощно пробил головой, замыкая подачу! Мяч на высокой скорости залетел в сетку!!!

4'
???!!!

Португалия - Марокко. 1:0

4'

Угловой у ворот сборной Марокко

3'

Привет от шеф-редактора спортивной редакции "Интерфакса" Дмитрия Кириловского! Коллега высоко оценил уровень шумовой поддержки сборной Марокко

2'

Активно действуют в атаке марокканцы. Они уже вызвали овации трибун ранним ударом по воротам. Правда, удар неточный. Но я все же назову его автора. Это, конечно же, Халид Бутаиб!

1'

Матч начался! Мяч - у футболистов сборной Марокко! Они играют в красно-зеленой форме. А Португалия - в белой!

Прозвучали гимны стран. Пока стартовый свисток не раздался, приведу вам третью версию одних и тех же составов - с расстановками игроков

Команды выходят на поле!!

Главный судья матча - американец Марк Гейгер. Резервный арбитр (внимание!) - россиянин Сергей Карасев

Стартовые составы вместе с запасными

Стартовые составы команд стали достоянием гласности!

Все эти команды - потенциальные соперники сборной России по 1/8 финала, куда наша сборная почти уже вышла. Накануне сборная России победила Египет и теперь возглавляет группу А, набрав 6 очков. Если сегодня Уругвай не продует Саудовской Аравии, сборная России впервые за всю историю своего (с 1992 года) существования выйдет в плей-офф!

В стартовом туре группы В Португалия сыграла вничью с Испанией (3:3), а Марокко уступил Ирану (0:1).

Матч пройдет в среду на поле московского стадиона "Лужники" и стартует в 15:00 по московскому же времени!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай11003
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
ЕгипетЕгипет20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
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