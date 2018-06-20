Иран - Испания. Онлайн

В Казани проходит матч второго тура ЧМ-2018
С углового будут подавать испанцы
Юридический автор гола в ворота сборной Ирана
#IRN 0-1 #ESP— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018
Испания берет свое. Диего Коста забивает свой 3-й гол на #ЧМ2018#IRNESP pic.twitter.com/F8AaM55SR1
Нет! Гол не был засчитан! Саид Эззатоллахи получал мяч, находясь в положении "вне игры"!
Мяч в воротах сборной Испании! Иранцы радуются взятию ворот. Их поразил Саид Эззатоллахи в сутолоке в штрафной! Но судья не спешит засчитывать гол! Будет видеопросмотр!
Право на штрафной заработали иранцы на правом фланге атаки
Мехди Тареми выиграл борьбу за верховой мяч и пробил головой по воротам сборной Испании! Рядом со штангой пролетел мяч!
Трибуны аплодируют по случаю гола
Thank god for that 💩 #IRNESP #WorldCup pic.twitter.com/I4W1O9X94m— Jules Breach (@julesbreach) June 20, 2018
ГОООЛ! Сборная Испании вышла вперед! Диего Коста ловка обработал мяч в штрафной соперника и...иранский защитник Рамин Резаян нечаянно пробил по своим воротам! Но пока в протоколе в качестве автора гола фигурирует Диего Коста. По факту же должен быть автогол. Уже какой по счет на этом ЧМ!
Иран - Испания. 0:1
После ввода мяч в игру из-за боковой Карим Ансарифард выстрелил по воротам испанцев! Мяч влелел в сетку, но с внешней сторон ворот!
Карвахаль справа выложил мяч под удар Иско! Тот и пробил: по воротам не попал!
Опасная подача! Самоотверженно действует вратарь после того как Бускетс, оказавшись на подборе, выстрелил в верхний угол ворот!
Футболисты сборной Испании заработали право на угловой
Главные тренеры команд пришли к промежуточному выводу о том, что игру во втором тайме можно продолжить теми же составами, что и в первом
Начался второй тайм!
Все, перерыв! До встречи во втором тайме!
Вынесли иранцы мяч из своей штрафной
Сильва пробил из пределов штрафной! Мяч полетел на угловой!
Три минуты добавил главный судья! Кстати, он - Андрес Кунья (Уругвай), а я - Владимир Нардин ("Интерфакс")
Мнение читателя "Интерфакса":
не забиваешь ты , забьют - тебе. Испания получит своё)— Мустафа Ибрагимов (@_550431464875) June 20, 2018
Сильва получил мяч на линии вратарской и попытался пробить: полкоманды сборной Ирана бросились под этот удар
А что там по времени владения мячом? 68% против 32% в пользу сборной Испании
Травму получил Эхсан Хаджсафи. Хотя... возвращается в игру
И на самом деле: Иран-то атакует. Серхио Рамос выбил мяч на угловой после подачи с правого фланга
Смелый прогноз. Учтем
Go big or go home#IRNESP pic.twitter.com/K2IpNX6Cfw— Martı Jonathan Official 🇪🇸 (@OnlyMartiBaby) June 20, 2018
Васкес пробежал по правому флангу и навесил с лицевой линии. Точнее, попытался это сделать: подача не прошла
Давид Сильва "ножницами" бил с центра штрафной: выше ворот!
Комбинация с участием Иньесты в штрафной не прошла: защитник разгадал маневр и перехватил мяч
Жизненное обращение-2
Правильная подготовка к #ЧМ2018 pic.twitter.com/0vKKLsZGT0— Пьяный Твиттер (@drunktwi) June 20, 2018
Жизненная просьба
The jig is up. #IRNESP #WorldCup pic.twitter.com/8tPrhcP5eI— 9GAG Football ⚽ (@9GAGFootball) June 20, 2018
Давил Сильва пробил! И вновь мяч летит в руки вратарю!
Еще один штрафной испанцев. Уже значительно ближе к воротам, рядом с полукругом штрафной
Рамос разогнался и попал в стенку. Мяч продолжил направление, но уже по направлению в сторону неба. Он приземлился в грамотно подставленных руках голкипера
Право на штрафной заработала сборная Испании. До ворот далеко, но а вдруг?
Три удара к настоящему моменту нанесли испанские футболисты, два - иранские. В створ не попал никто
Вратарь Алиреза Беиранванд в прыжке перехватывает мяч после очередного навеса в штрафную сборной Ирана
Но и Иран отвечает: Амири бил, но неточно
Испанцы окружили соперника в его штрафной и делает устрашающие навесы на ворота
Изюминка: в составе сборной Ирана в Казани играет футболист казанского "Рубина"!
Сердар Азмун – в стартовом составе сборной Ирана на матч с Испанией!#ЧМ2018 #IRN #ESP pic.twitter.com/sk52oQmtLG— «Рубин» Казань (@fcrk) June 20, 2018
Видеопревью к игре
🚍🏟️#IRN и #ESP, добро пожаловать на "Казань Арену"! 👋#IRNESP #ЧМ2018 pic.twitter.com/0e1lvWS0yg— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018
Пике подстраховал своих партнеров при подаче соперником стандарта
Игра переместилась к воротам сборной Испании. Примерно у углового флажка иранцы заработали право на штрафной
Вот Карвахаль нанес удар по воротам сборной Ирана! Выше ворот!
Стартовый отрезок игры ожидаемо проходит под активные действия сборной Испании
Испания играет в белой форме, Иран - в красной
Матч начался!
Команды вышли на поле! Звучат гимны стран!
Составы сборных Ирана и Испании с расстановками игроков
Изучаем расстановки #IRN и #ESP!#IRNESP pic.twitter.com/a33Xnd3JDW— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018
Ну а в группе А известно главное: Россия и Уругвай вышли в плей-офф!!! Блистательно!!
А сегодня Португалия победила со счетом 1:0 команду Марокко
Команды представляют группу В. В первом туре Испания сыграла вничью с Португалией (3:3), а Иран взял верх над Марокко (1:0)
Вот стартовые составы команд!
#IRN vs #ESP— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018
Стартовые составы перед матчем в Казани#IRNESP #ЧМ2018 pic.twitter.com/7kxkQNhBGN
Матч пройдет сегодня в Казани и стартует в 21:00 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча чемпионата мира Иран - Испания!