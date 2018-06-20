Иран - Испания. Онлайн

55'

ГОООЛ! Сборная Испании вышла вперед! Диего Коста ловка обработал мяч в штрафной соперника и...иранский защитник Рамин Резаян нечаянно пробил по своим воротам! Но пока в протоколе в качестве автора гола фигурирует Диего Коста. По факту же должен быть автогол. Уже какой по счет на этом ЧМ!