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Иран - Испания. Онлайн

В Казани проходит матч второго тура ЧМ-2018

Иран - Испания. Онлайн
Болельщики сборной Испании
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

В Казани проходит матч второго тура ЧМ-2018

67'

С углового будут подавать испанцы

65'

Юридический автор гола в ворота сборной Ирана

63'

Нет! Гол не был засчитан! Саид Эззатоллахи получал мяч, находясь в положении "вне игры"!

63'

Мяч в воротах сборной Испании! Иранцы радуются взятию ворот. Их поразил Саид Эззатоллахи в сутолоке в штрафной! Но судья не спешит засчитывать гол! Будет видеопросмотр!

62'

Право на штрафной заработали иранцы на правом фланге атаки

60'

Мехди Тареми выиграл борьбу за верховой мяч и пробил головой по воротам сборной Испании! Рядом со штангой пролетел мяч!

58'

Трибуны аплодируют по случаю гола

55'

ГОООЛ! Сборная Испании вышла вперед! Диего Коста ловка обработал мяч в штрафной соперника и...иранский защитник Рамин Резаян нечаянно пробил по своим воротам! Но пока в протоколе в качестве автора гола фигурирует Диего Коста. По факту же должен быть автогол. Уже какой по счет на этом ЧМ!

54'
Гол!!!

Иран - Испания. 0:1

53'

После ввода мяч в игру из-за боковой Карим Ансарифард выстрелил по воротам испанцев! Мяч влелел в сетку, но с внешней сторон ворот!

52'

Карвахаль справа выложил мяч под удар Иско! Тот и пробил: по воротам не попал!

50'

Опасная подача! Самоотверженно действует вратарь после того как Бускетс, оказавшись на подборе, выстрелил в верхний угол ворот!

49'

Футболисты сборной Испании заработали право на угловой

47'

Главные тренеры команд пришли к промежуточному выводу о том, что игру во втором тайме можно продолжить теми же составами, что и в первом

46'

Начался второй тайм!

45+3'

Все, перерыв! До встречи во втором тайме!

45+3'

Вынесли иранцы мяч из своей штрафной

45+2'

Сильва пробил из пределов штрафной! Мяч полетел на угловой!

45'

Три минуты добавил главный судья! Кстати, он - Андрес Кунья (Уругвай), а я - Владимир Нардин ("Интерфакс")

44'

Мнение читателя "Интерфакса":

42'

Сильва получил мяч на линии вратарской и попытался пробить: полкоманды сборной Ирана бросились под этот удар

40'

А что там по времени владения мячом? 68% против 32% в пользу сборной Испании

38'

Травму получил Эхсан Хаджсафи. Хотя... возвращается в игру

36'

И на самом деле: Иран-то атакует. Серхио Рамос выбил мяч на угловой после подачи с правого фланга

35'

Смелый прогноз. Учтем

33'

Васкес пробежал по правому флангу и навесил с лицевой линии. Точнее, попытался это сделать: подача не прошла

30'

Давид Сильва "ножницами" бил с центра штрафной: выше ворот!

29'

Комбинация с участием Иньесты в штрафной не прошла: защитник разгадал маневр и перехватил мяч

27'

Жизненное обращение-2

25'

Жизненная просьба

23'

Давил Сильва пробил! И вновь мяч летит в руки вратарю!

22'

Еще один штрафной испанцев. Уже значительно ближе к воротам, рядом с полукругом штрафной

22'

Рамос разогнался и попал в стенку. Мяч продолжил направление, но уже по направлению в сторону неба. Он приземлился в грамотно подставленных руках голкипера

21'

Право на штрафной заработала сборная Испании. До ворот далеко, но а вдруг?

19'

Три удара к настоящему моменту нанесли испанские футболисты, два - иранские. В створ не попал никто

16'

Вратарь Алиреза Беиранванд в прыжке перехватывает мяч после очередного навеса в штрафную сборной Ирана

14'

Но и Иран отвечает: Амири бил, но неточно

12'

Испанцы окружили соперника в его штрафной и делает устрашающие навесы на ворота

9'

Изюминка: в составе сборной Ирана в Казани играет футболист казанского "Рубина"!

8'

Видеопревью к игре

7'

Пике подстраховал своих партнеров при подаче соперником стандарта

6'

Игра переместилась к воротам сборной Испании. Примерно у углового флажка иранцы заработали право на штрафной

4'

Вот Карвахаль нанес удар по воротам сборной Ирана! Выше ворот!

3'

Стартовый отрезок игры ожидаемо проходит под активные действия сборной Испании

2'

Испания играет в белой форме, Иран - в красной

1'

Матч начался!

Команды вышли на поле! Звучат гимны стран!

Составы сборных Ирана и Испании с расстановками игроков

Ну а в группе А известно главное: Россия и Уругвай вышли в плей-офф!!! Блистательно!!

А сегодня Португалия победила со счетом 1:0 команду Марокко

Команды представляют группу В. В первом туре Испания сыграла вничью с Португалией (3:3), а Иран взял верх над Марокко (1:0)

Вот стартовые составы команд!

Матч пройдет сегодня в Казани и стартует в 21:00 по московскому времени!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча чемпионата мира Иран - Испания!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
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БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
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