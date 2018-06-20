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Сборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018

В группе В лидируют Испания и Португалия

Сборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018
Фото: ТАСС/AP

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании в среду в Казани обыграли команду Ирана в групповом этапе чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018).

Встреча участников группы В прошла на стадионе "Казань-Арена" и закончилась со счетом 1:0 в пользу Испании. На матче присутствовали 42 тыс. 718 зрителей. "Интерфак" вел текстовую трансляцию матча.

Гол на 54-й минуте забил футболист сборной Испании Диего Коста. На 62-й минуте ворота испанцев поразили иранцы. Сборная Исламской Республики так радовалась этому моменту. Но оказалось зря. Они не заметили, что судья поднял руку и обозначил офсайд.

Встреча участников группы В началась в Казани в 21:00 мск. Сборная Ирана имела на трибунах большую группу поддержку в лице своих болельщиков. Фанаты сборной Исламской Республики, одетые в одежду цветов флага своей страны и шапки-ушанки очень шумно болели за свою команду. Они пришли на матч с фанатскими аксессуарами: дуделками, в руках у них были флаги. Немало на стадионе было и болельщиков их соперников - сборной Испании.

За Иран играл нападающий из футбольного клуба "Рубин" Сердар Азмун, любимец казанских футбольных болельщиков.

За игрой сборных наблюдали президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао Кабрера и президент Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках ЧМ-2018 в Казани запланированы четыре матча группового этапа. 16 июня прошла встреча Франции и Австралии, закончившаяся со счетом 2:1 в пользу французов. В среду играют сборные Ирана и Испании, на 24 июня запланирован матч сборных Польши и Колумбии, 27 июня - Южной Кореи и Германии.

Также Казань примет игры 1/8 и четвертьфинала ЧМ-2018. Матчи пройдут 30 июня и 6 июля соответственно.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания20104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
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Финал
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