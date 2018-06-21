Стадион "Волгоград Арена" защитят от мошки с помощью ванильного концентрата

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Деревья и курстарники вокруг объектов ЧМ-2018 в Волгограде обрабатывают против мошки, в частности, разведенным в воде концентратом ванили, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

"Используется концентрация, которая не создает неудобств для болельщиков, но при этом достаточная для отпугивания мошки", - добавил собеседник агентства.

"Пик мошки пришелся на 18 июня. В настоящее время в двухкилометровой зоне вокруг стадиона "Волгоград Арена", на территории тренировочных площадок, площадке Фестиваля болельщиков, территории музея "Россия - моя история" и других местах проводится дезинсекционная обработка деревьев и кустарников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обработки будут проводиться за два дня до проведения каждого матча ночью и ранним утром. Специализированные организации используют безопасный для людей и животных препарат, который воздействует только на мошку и комара.

Ранее пресс-служба администрации региона сообщала, что в преддверии ЧМ-2018 в Волгоградской области с привлечением авиации была проведена обработка водоемов и зеленых зон от кровососущих насекомых. Особое внимание было уделено зоне в радиусе 15-ти километров от стадиона "Волгоград Арена".

18 июня игрок сборной Англии Гарри Кейн, который в матче со сборной Туниса забил два гола, пожаловался журналистам на волгоградскую мошкару.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил во вторник, что нашествие мошки на юге России неизбежно в это время года и не зависит от погоды.Он отметил, что "это, вообще говоря, типичная ситуация для этого времени года - мошки, комары". Однако в южных регионах теплая погода наступает быстрее, чем в остальной стране. Поэтому если в центральной России появились только комары, то на юго-востоке, в Калмыкии, прикаспийских регионах и в Волгограде уже распространилась мошка, пояснил Вильфанд.

Волгоград примет еще три матча группового этапа мирового футбольного первенства. 22 июня Нигерия встретится с Исландией, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - сборные Японии и Польши.