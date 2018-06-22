Капитан футбольной сборной Хорватии назвал идеальным матч против Аргентины

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Капитан национальной сборной Хорватии Лука Модрич считает победу над командой Аргентины отличным результатом своей команды. В беседе с журналистами после матча Модрич отметил, что испытывает "удивительные чувства" после игры.

"С Аргентиной мы сыграли идеальный матч. Особенно второй тайм с (первым - ИФ) голом, который нам очень помог, и следующими голами. Мы очень счастливы выйти из группы", - сказал лидер хорватской сборной. Говоря о забитом им голе, он сказал: "Для меня более важна победа нашей сборной", отметив, что хорватским футболистам пришлось играть против одной из лучших футбольных команд мира.

"Это (победа в матче - ИФ) отличный результат. Особенно второй тайм. В первом тайме у нас было 3-4 шанса, но мы не использовали их, а во втором тайме использовали", - сказал лидер хорватской сборной.

В четверг сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу со счетом 3:0. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.