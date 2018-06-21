Аргентина - Хорватия. Онлайн

В Нижнем Новгород проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018
Манджукич замыкал прострел на углу вратарской: не попал в ближайший угол ворот!
Месси не смог забить в ворота сантиметров (не метров, не километров) с 40 от ближнего угла! Во вратаря он попал, а потом хорватов выручил их защитник Ракитич!
Месси попытался войти в штрафную сквозь толпу защитников: лишился мяча!
Павон простреливал с правого фланга в центр хорватской штрафной: неудачно!
Нда.... Аргентина на грани вылета!
Манджукич получил желтую за грубый фол!
Но и у хорватов рокировка: нападающий Андрей Крамарич вместо автора гола и обладателя желтой карточки форварда Анте Ребича!
Еще одна замена у аргентинцев: полузащитник Кристиан Павон вместо полузащитника Эдуардо Сальвио!
И тут же замена в составе сборной Аргентины: нападающий Гонсало Игуаин вместо форварда Серхио Агуэро!
ГООООООЛ! Сборная Хорватии вышла вперед!!! Грубейшая ошибка вратаря сборной Аргентины Вилли Кабальеро! Он перекидывал мяч на своего защитника через Анте Ребича, но сделал это не сильно: Ребич сразу же воспользовался подарком и пробил с лета в верхний угол ворот! Хорватия ведет в счете!!!!
Аргентина - Хорватия. 0:1
Серхио Агуэро получил передачу от Лионеля Месси и пробил из пределов штрафной! Вратарь отбил!
Габриэль Меркадо остановил контратаку сборной Хорватии, сбив Анте Ребича. Теперь не только у Ребича есть предупреждение, но и у Меркадо!
Аргентинец Маркус Акунья решил пробить в издали и попал точно... в защитника!
Немалое количество Лионелей Месси находится сейчас в столице Приволжского федерального округа
Болельщики #ARG как бы намекают, что они хотят получить этим летом и от кого. Но пока для Аргентины все сложно на этом #ЧМ2018#ARGCRO pic.twitter.com/KG6I6k4DdJ— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
Статистика по первому тайму
Первый тайм #ARG vs #CRO в цифрах. Что команды придумают после перерыва?#ARGCRO pic.twitter.com/qrU8OlubwH— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
В перерыве замен не было
В Аргентине, несмотря на(?!) снег, наблюдают за этой игрой
#SomosArgentina | La nieve no congela la pasión, los corazones en Ushuaia laten cada vez más fuerte, la fuerza desde Tierra del Fuego llega al Nizhny Novgorod Stadium. pic.twitter.com/XrH3FJQ64H— TV Pública Argentina (@TV_Publica) June 21, 2018
Начался второй тайм!
А вот и свисток на перерыв! Встретимся во втором тайме, товарищи!!!
Но завозился Ребич с мячом. В итоге переложил мяч с левой ноги на правую, "дождавшись", когда в штрафную вернутся два защитника, и пробил в дальний угол! Мимо ворот!
Модрич выверенной передачей выводит Ребича один на один на аргентинские ворота!!!!
Две минуты добавил главный судья!
Вот за такой фол Ребичу показали желтую карточку
#SomosArgentina | '38 PT | #ARG 0 - 0 #CRO | Rebic es el primer amonestado del partido.— TV Pública Argentina (@TV_Publica) June 21, 2018
Seguí los partidos de #Rusia2018 en ▶ https://t.co/fnEKkurOHH o bajate la APP para tu 📲 y miralo donde estés. pic.twitter.com/YS0JKChFbL
Что у нас по ударам? 3-2 (1-0 - в створ) в пользу Аргентины
Серхио Агуэро вот-вот готов был проникнуть штрафную, но "украли" у него мяч на линии площади
Хорват Анте Ребич жестко сыграл против аргентинца Эдуардо Сальво, едва не нанеся ему травму. Нарушителю показали желтую карточку
Подача в штрафную хорватов: вратарь Даниэль Субашич, подпрыгнув, поймал мяч!
Шутка про Лионеля. Типа он тащит Аргентину за собой/на себе
Messi carrying Argentina like...😂😂#ARGCRO #WorldCup pic.twitter.com/DqdMK9dCDO— MaXx (@iam_McMillan) June 21, 2018
Марио Манджукич выскочил из-за аргентинских спин к вратарской на подачу с правого фланга! Мог бить в ближний угол без помех! Но хорват не попал головой по мячу!!!
Надеюсь, человек слева читает в телефоне нашу текстовую трансляцию...
How I’m watching the game tonight. #sevilla #ARGCRO pic.twitter.com/TKkp3jwLi5— Erika Targaryen 🐉 (@erikakiana) June 21, 2018
Не попал аргентинец!!!!
Коллективная ошибка хорватов, включая вратаря. Мяч у аргентинца Энцо Переса! Он бьет низом из центра штрафной по опустевшим воротам!!!!
Меса (не Месси) бил после углового! Не попал по воротам. Зато попал в текстовую трансляцию на сайте "Интерфакса"!
Серхио Агуэро прорывался по штрафной слева и навесил в центр: мяч от защитника покинул поле. Угловой!
Отвечаю на вопрос. Ниче так игра
#ARG 0-0 #CRO— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
Позади половина первого тайма, пока без голов. Как вам игра?#ARGCRO pic.twitter.com/KlAkDix3Ia
По времени владения мячом преимущество на стороне аргентинцев: 60%-40%
Аргентинские защитники устроили перепасовку на линии своей штрафной, не стесняясь присутствия рядом Манджукича. Тот выцарапал мяч и экстренно пробил: попал в Кабальеро (тоже хорош, мог бы изначально сразу выбить мяч. Но с ̶д̶и̶в̶а̶н̶а̶ ложи прессы виднее!)
Маскерано сбил Модрича, еще не успевшего покинуть половину поля сборной Хорватии. Судья остановил игру, назначив фол. К Ирматову за разъяснениями подошел Месси: арбитр с улыбкой на лице объяснил, что к чему
Вот момент с несостоявшимся ударом Месси! (Спасибо коллеге Марии за интересную ссылку!)
#SomosArgentina | '11 PT | #ARG 0 - 0 #CRO | Gran pase de Enzo Pérez para Messi que no pudo conectar.— TV Pública Argentina (@TV_Publica) June 21, 2018
Seguí el partido en ▶ https://t.co/fnEKkuadQ9 o bajate la APP para tu 📲 y miralo donde estés. pic.twitter.com/JV9tl50mxn
Еще один тревожный для хорватов момент! Лионель с правого фланга атаки выложил передачу под удар Сальвио! Тот пробил, но попал в спину защитнику!
Но не смог пробить Месси!
Мяч летит во вратарскую сборной Хорватии и, кажется, ложится на ногу Месси!!!!
Сегодня - 10-летний юбилей победы сборной России над Голландией в четвертьфинала Евро-2008. После того турнира Павлюченко и перешел в "Тоттенхэм"!
Ровно 10 лет назад @TeamRussia 🇷🇺 обыграла Нидерланды🇳🇱 на УЕФА ЕВРО-2008— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
Спустя 10 лет она снова в плей-офф большого турнира. Как далеко сможет дойти Россия на #ЧМ2018? pic.twitter.com/ZpJ41SHghg
Хорват Манджукич грубо сфолил против Отаменди, чем доставил последнему физическую боль
Не получилась у хорватов опасная подача
Опасный момент у ворот сборной Аргентины! Состоялся удар Перишича - рядом со штангой пролетел мяч, но после касания вратарем Кабальеро. Будет угловой! Автор этих строк (Владимир Нардин) благодарит сборную Хорватии за то, что не спешит подавать с углового и дает возможность успеть описать игровую ситуацию
Лука Модрич 10 лет назад играл вместе с российским форвардом Романом Павлюченко в лондонском "Тоттенхеме". Осенью того года в Лондон пожаловал на матч Кубка УЕФА московский "Спартак", откуда Павлюченко в "Тоттенхэм" и перешел. После игры хорватский вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса подошел к Модричу и спросил: "Ну как там наш Рома? Английский учит?" - "(ворча) Ага, как же!"
Капитаны команд - до боли знакомые (не только ) друг другу Лионель Месси (Аргентина) и Лука Модрич (Хорватия), каждый из них играет под 10-м номером. На клубном уровне Мессии защищает цвета каталонской "Барселоны", Модрид - мадридского "Реала"!
Матч начался!
Команды вышли на поле! Сейчас поочередно будут звучать гимны играющих стран!
Марадона целует футболку Месси на арене в Нижнем Новгороде!
#SomosArgentina | ¡Diego Maradona besa la remera de Messi! Los argentinos se hacen sentir en Estadio de Nizhni Novgorod. ¡Vamos @Argentina! pic.twitter.com/X0KleHf2TM— TV Pública Argentina (@TV_Publica) June 21, 2018
В матче против Исландии Месси не реализовал пенальти. Но это не лишает нас возможности сравнивать его с Марадоной!
Who Is The Greatest Argentine Player Of All Time ?? 🤔— FIFA World Cup 🏆 (@TheSporTalk) June 21, 2018
Retweet ➡ Diego Maradona
Like ➡ Lionel Messi #ARG #CRO #ARGCRO #WorldCup2018 #WorldCup pic.twitter.com/6Kphus8mUX
Игра Аргентина - Хорватия пройдет здесь
Добро пожаловать на "Стадион Нижний Новгород", Месси #ARG, Модрич #CRO и все-все-все!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
🚍➡🏟#ARGCRO pic.twitter.com/zK2qTcM1ha
Стартовый состав сборной Хорватии
Эта команда попытается остановить сегодня сборную Аргентины— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
Получится ли у Хорватии🇭🇷 одержать вторую победу подряд?#ARGCRO #ЧМ2018 pic.twitter.com/qEUd0Nyu4I
Стартовый состав сборной Аргентины
Изучаем расстановку сборной Аргентины #ARG— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
Будет ли сегодня одержана первая победа на #ЧМ2018?#ARGCRO pic.twitter.com/HLV7pKV7AH
Ранее Бышовец уже предсказал ничью Аргентины с Исландии. Теперь он предсказал поражение Аргентины от Хорватии. Заодно проехался по сборной Уругвая.
Бышовец назвал Хорватию фаворитом матча с Аргентиной https://t.co/Ng92boUBUe— Интерфакс (@interfax_news) June 21, 2018
В первом туре сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией (1:1) а команда Хорватии победила Нигерию (2:0)
Автором стартового свистка будет небезызвестный узбекский арбитр Равшан Ирматов, которому ФИФА часто доверяет важные международные матчи!
Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало запланировано на 21:00 по московскому времени. Поскольку такого рода планы здесь не нарушаются, смеем заверить, что стартовый свисток действительно прозвучит именно в это время!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии!
Здравствуйте!