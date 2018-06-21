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Аргентина - Хорватия. Онлайн

В Нижнем Новгороде проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018

Аргентина - Хорватия. Онлайн
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси
Фото: DPA/ТАСС

В Нижнем Новгород проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018

66'

Манджукич замыкал прострел на углу вратарской: не попал в ближайший угол ворот!

64'

Месси не смог забить в ворота сантиметров (не метров, не километров) с 40 от ближнего угла! Во вратаря он попал, а потом хорватов выручил их защитник Ракитич!

63'

Месси попытался войти в штрафную сквозь толпу защитников: лишился мяча!

61'

Павон простреливал с правого фланга в центр хорватской штрафной: неудачно!

60'

Нда.... Аргентина на грани вылета!

58'
Желтая карточка

Манджукич получил желтую за грубый фол!

57'
Замена

Но и у хорватов рокировка: нападающий Андрей Крамарич вместо автора гола и обладателя желтой карточки форварда Анте Ребича!

56'
Замена

Еще одна замена у аргентинцев: полузащитник Кристиан Павон вместо полузащитника Эдуардо Сальвио!

55'
Замена

И тут же замена в составе сборной Аргентины: нападающий Гонсало Игуаин вместо форварда Серхио Агуэро!

54'

ГООООООЛ! Сборная Хорватии вышла вперед!!! Грубейшая ошибка вратаря сборной Аргентины Вилли Кабальеро! Он перекидывал мяч на своего защитника через Анте Ребича, но сделал это не сильно: Ребич сразу же воспользовался подарком и пробил с лета в верхний угол ворот! Хорватия ведет в счете!!!!

54'
Гол!!!

Аргентина - Хорватия. 0:1

53'

Серхио Агуэро получил передачу от Лионеля Месси и пробил из пределов штрафной! Вратарь отбил!

51'
Желтая карточка

Габриэль Меркадо остановил контратаку сборной Хорватии, сбив Анте Ребича. Теперь не только у Ребича есть предупреждение, но и у Меркадо!

49'

Аргентинец Маркус Акунья решил пробить в издали и попал точно... в защитника!

48'

Немалое количество Лионелей Месси находится сейчас в столице Приволжского федерального округа

48'

Статистика по первому тайму

47'

В перерыве замен не было

47'

В Аргентине, несмотря на(?!) снег, наблюдают за этой игрой

46'

Начался второй тайм!

45+2'

А вот и свисток на перерыв! Встретимся во втором тайме, товарищи!!!

45+2'

Но завозился Ребич с мячом. В итоге переложил мяч с левой ноги на правую, "дождавшись", когда в штрафную вернутся два защитника, и пробил в дальний угол! Мимо ворот!

45+2'

Модрич выверенной передачей выводит Ребича один на один на аргентинские ворота!!!!

45'

Две минуты добавил главный судья!

43'

Вот за такой фол Ребичу показали желтую карточку

42'

Что у нас по ударам? 3-2 (1-0 - в створ) в пользу Аргентины

41'

Серхио Агуэро вот-вот готов был проникнуть штрафную, но "украли" у него мяч на линии площади

39'
Желтая карточка

Хорват Анте Ребич жестко сыграл против аргентинца Эдуардо Сальво, едва не нанеся ему травму. Нарушителю показали желтую карточку

37'

Подача в штрафную хорватов: вратарь Даниэль Субашич, подпрыгнув, поймал мяч!

34'

Шутка про Лионеля. Типа он тащит Аргентину за собой/на себе

32'

Марио Манджукич выскочил из-за аргентинских спин к вратарской на подачу с правого фланга! Мог бить в ближний угол без помех! Но хорват не попал головой по мячу!!!

30'

Надеюсь, человек слева читает в телефоне нашу текстовую трансляцию...

29'

Не попал аргентинец!!!!

28'

Коллективная ошибка хорватов, включая вратаря. Мяч у аргентинца Энцо Переса! Он бьет низом из центра штрафной по опустевшим воротам!!!!

26'

Меса (не Месси) бил после углового! Не попал по воротам. Зато попал в текстовую трансляцию на сайте "Интерфакса"!

26'

Серхио Агуэро прорывался по штрафной слева и навесил в центр: мяч от защитника покинул поле. Угловой!

24'

Отвечаю на вопрос. Ниче так игра

21'

По времени владения мячом преимущество на стороне аргентинцев: 60%-40%

19'

Аргентинские защитники устроили перепасовку на линии своей штрафной, не стесняясь присутствия рядом Манджукича. Тот выцарапал мяч и экстренно пробил: попал в Кабальеро (тоже хорош, мог бы изначально сразу выбить мяч. Но с  ̶д̶и̶в̶а̶н̶а̶  ложи прессы виднее!)

16'

Маскерано сбил Модрича, еще не успевшего покинуть половину поля сборной Хорватии. Судья остановил игру, назначив фол. К Ирматову за разъяснениями подошел Месси: арбитр с улыбкой на лице объяснил, что к чему

15'

Вот момент с несостоявшимся ударом Месси! (Спасибо коллеге Марии за интересную ссылку!)

13'

Еще один тревожный для хорватов момент! Лионель с правого фланга атаки выложил передачу под удар Сальвио! Тот пробил, но попал в спину защитнику!

12'

Но не смог пробить Месси!

11'

Мяч летит во вратарскую сборной Хорватии и, кажется, ложится на ногу Месси!!!!

9'

Сегодня - 10-летний юбилей победы сборной России над Голландией в четвертьфинала Евро-2008. После того турнира Павлюченко и перешел в "Тоттенхэм"!

7'

Хорват Манджукич грубо сфолил против Отаменди, чем доставил последнему физическую боль

5'

Не получилась у хорватов опасная подача

4'

Опасный момент у ворот сборной Аргентины! Состоялся удар Перишича - рядом со штангой пролетел мяч, но после касания вратарем Кабальеро. Будет угловой! Автор этих строк (Владимир Нардин) благодарит сборную Хорватии за то, что не спешит подавать с углового и дает возможность успеть описать игровую ситуацию

2'

Лука Модрич 10 лет назад играл вместе с российским форвардом Романом Павлюченко в лондонском "Тоттенхеме". Осенью того года в Лондон пожаловал на матч Кубка УЕФА московский "Спартак", откуда Павлюченко в "Тоттенхэм" и перешел. После игры хорватский вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса подошел к Модричу и спросил: "Ну как там наш Рома? Английский учит?" - "(ворча) Ага, как же!"

1'

Капитаны команд - до боли знакомые (не только ) друг другу Лионель Месси (Аргентина) и Лука Модрич (Хорватия), каждый из них играет под 10-м номером. На клубном уровне Мессии защищает цвета каталонской "Барселоны", Модрид - мадридского "Реала"!

1'

Матч начался!

Команды вышли на поле! Сейчас поочередно будут звучать гимны играющих стран!

Марадона целует футболку Месси на арене в Нижнем Новгороде!

В матче против Исландии Месси не реализовал пенальти. Но это не лишает нас возможности сравнивать его с Марадоной!
 

Игра Аргентина - Хорватия пройдет здесь

Стартовый состав сборной Хорватии

Стартовый состав сборной Аргентины

Ранее Бышовец уже предсказал ничью Аргентины с Исландии. Теперь он предсказал поражение Аргентины от Хорватии. Заодно проехался по сборной Уругвая.

В первом туре сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией (1:1) а команда Хорватии победила Нигерию (2:0)

Автором стартового свистка будет небезызвестный узбекский арбитр Равшан Ирматов, которому ФИФА часто доверяет важные международные матчи!

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало запланировано на 21:00 по московскому времени. Поскольку такого рода планы здесь не нарушаются, смеем заверить, что стартовый свисток действительно прозвучит именно в это время!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии!

Здравствуйте!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания20104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
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