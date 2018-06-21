Аргентина - Хорватия. Онлайн

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Лука Модрич 10 лет назад играл вместе с российским форвардом Романом Павлюченко в лондонском "Тоттенхеме". Осенью того года в Лондон пожаловал на матч Кубка УЕФА московский "Спартак", откуда Павлюченко в "Тоттенхэм" и перешел. После игры хорватский вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса подошел к Модричу и спросил: "Ну как там наш Рома? Английский учит?" - "(ворча) Ага, как же!"