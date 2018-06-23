Германия - Швеция. Онлайн

Действующие чемпионы мира встречаются со скандинавами в Сочи
Преимущество по времени владения мячом у немцем сократилось, но оно продолжает быть внушительным: 74%-26%. Я не припомню такой разницы в предыдущих матчах!
Швед Олбин Экдаль получил желтую карточку за грубый фол!
Мюллер наносит удар по шведским воротам! Рядом со штангой пролетел мяч!
И вот он, успех сборной Германии! ГОООООЛ! Марко Ройс получил передачу слева в штрафной и касанием замкнул подачу в угол! 1:1!!!
Германия - Швеция. 1:1
Болельщица сборной Германии настроена на успех своей команды!
В составе сборной Германии еще одна замена. На этот раз тактическая, а не (из-за травмы) вынужденная: нападающий Марио Гомес вышел вместо полузащитника Юлиана Дракслера
Начался второй тайм!
А вот и перерыв! Встретимся во втором тайме, товарищи!
Две минуты добавил арбитр!
Футболист "Краснодара" Классон получил пас в штрафной сборной Германии, перед ним находился только Нойер, бей - не хочу! Но нет же, надо обязательно обработать мяч и... потерять его!!!
По четыре удара нанесли обе команды. А вот счет по ударам в створ - 2:1 в пользу сборной Швеции.
Немцы тонко разыграли угловой после блистательной реакции шведского вратаря Робина Ольсена, но сфолили в штрафной
Вот так шведы открыли счет. Голос за кадром, к сожалению, не мой
GOAL!! SWEDEN!! GERMANY ARE ON THE VERGE OF CRASHING OUT OF THE WORLD CUP!!#WorldCup #GER 0 - 1 #SWE #GERSWE pic.twitter.com/6plKFcwRsX— FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) June 23, 2018
Болельщиков сборной Англии такое развитие событий устраивает...
#ENG fans relating to #GER right now...#WorldCup #GERSWE pic.twitter.com/ACYvg0TQC5— Match of the Day (@BBCMOTD) June 23, 2018
Реакция на потенциальный вылет немцев из ЧМ-2018 прямо сегодня
As it stands, Germany are going out of the World Cup.#WorldCup #GER #SWE #GERSWE pic.twitter.com/e0ZPpV0bex— 🇩🇪 vs 🇸🇪 Football Tweet (@Football__Tweet) June 23, 2018
ГОООООООООООЛ! Сборная Швеции вышла вперед!!! Ола Тойвонен получил мяч в штрафной немцев и перекинул мяч мимо вратаря! 1:0 - в пользу сборной Швеции! Ниче се!!!!!
Германия - Швеция. 0:1
Немецкий защитник Себастьян Руди заменен. Вместо него вышел полузащитник Илкай Гюндоган
Почти на равных идет игра. Подумаешь, у немцев показатель по времени владения мячом составляет 80%, а у шведов - 20%
Немец Себастьян Руди получил травму. Ему оказывают помощь
Правом выбить мяч из своей штрафной после неудачно подачи соперника тут же воспользовались шведы
Право на угловой заработали немцы
Германия?— Alexandr Chikilev (@AChikilev) June 23, 2018
А вот тот самый момент с выходом один на один!
Was this a penalty? #GERSWE #WorldCup pic.twitter.com/ZQSe7LubZ4— FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) June 23, 2018
Руди бьет по шведским воротам из-за пределов штрафной! мимо!
Внимательный очевидец подсчитал: у немцев 122 передачи, у шведов - 6.
Passes after 10 minutes:#Germany 122#Sweden 6— Dan Tracey (@dantracey1983) June 23, 2018
That is insane......#WorldCup #GERSWE
Интересно, за кого он болеет? Возможно, за московский футбольный клуб "Спартак"!
Tough choice? #GER 0 - 0 #SWE #Germany: #Neuer #Kimmich #Rudiger #Boateng #Hector #Rudy #Kroos #Muller #Draxler #Reus #Werner#Sweden: #Olsen #Lustig #Lindelof #Granqvist #Augustinsson #Larsson #Ekdal #Claesson #Forsberg #Berg #Toivonen#GERSWE #SWEGER #Rusia2018 #WorldCup pic.twitter.com/YebhNMqpiG— Adrian R. Morales (@Adrian_Rafael) June 23, 2018
Но я сейчас подглядел в планшет своего соседа по ложе прессы, так вот: по видеоповтору видно, что шведа сбил немец Боатенг!!!!
....но не смог он переиграть вратаря!!!!
Швед Маркус Берг выходит один на один с Мануэлем (немецким голкипером) Нойером!!!!
Немцы чуть не забили: шведский защитник вынес мяч с линии вратарской
После душа самое время посмотреть игру Германия - Швеция, пишут в твиттере
fresh out the shower watching #GERSWE pic.twitter.com/9W9UC3SfTQ— 𝔞𝔪𝔞𝔫𝔡𝔞 (@hi__bich) June 23, 2018
Швед Форсберг попытался пробить из пределов штрафной соперника: не получилось поразить ворота
Турнирная таблица в группе сейчас выглядит следующим образом:
ГРУППА F#KOR 1:2 #MEX— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 23, 2018
На очереди 👉 #GER vs #SWE#ЧМ2018 pic.twitter.com/TNRl5CTEpS
Немцы атакуют. Например, бил Хектор, по воротам не попал
Главный судья - поляк Шимон Марциняк. А я - россиянин Владимир Нардин!
Матч начался!!!
Составы команд с расстановками
Сейчас будут звучать гимны стран
Команды выходят на поле!
В общем, если Германия - действующий чемпион мира - сегодня продует, то... как бы сказать еще мягче... лишится шансов на плей-офф.
Сегодня Мексика победила Корею (2:1)
В первом туре группового этапа ЧМ-2018 Германия уступила Мексике (0:1), а Швеция победила Корею (1:0)
Стартовые состав команд!
#GER vs #SWE— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 23, 2018
Составы команд на последний матч дня#GERSWE pic.twitter.com/jMjS0yoBks
Матч пройдет сегодня в Сочи и стартует в 21:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура чемпионата мира-2018 Германия - Швеция!
Всем здравствуйте!