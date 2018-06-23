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Германия - Швеция. Онлайн

Действующие чемпионы мира встречаются со скандинавами в Сочи

Германия - Швеция. Онлайн
Reuters

Действующие чемпионы мира встречаются со скандинавами в Сочи

54'

Преимущество по времени владения мячом у немцем сократилось, но оно продолжает быть внушительным: 74%-26%. Я не припомню такой разницы в предыдущих матчах!

52'
?????? ????????

Швед Олбин Экдаль получил желтую карточку за грубый фол!

50'

Мюллер наносит удар по шведским воротам! Рядом со штангой пролетел мяч!

49'

И вот он, успех сборной Германии! ГОООООЛ! Марко Ройс получил передачу слева в штрафной и касанием замкнул подачу в угол! 1:1!!!

48'
???!!!

Германия - Швеция. 1:1

47'

Болельщица сборной Германии настроена на успех своей команды!

46'
??????

В составе сборной Германии еще одна замена. На этот раз тактическая, а не (из-за травмы) вынужденная: нападающий Марио Гомес вышел вместо полузащитника Юлиана Дракслера

46'

Начался второй тайм!

45+2'

А вот и перерыв! Встретимся во втором тайме, товарищи!

45'

Две минуты добавил арбитр!

44'

Футболист "Краснодара" Классон получил пас в штрафной сборной Германии, перед ним находился только Нойер, бей - не хочу! Но нет же, надо обязательно обработать мяч и... потерять его!!!

42'

По четыре удара нанесли обе команды. А вот счет по ударам в створ - 2:1 в пользу сборной Швеции.

39'

Немцы тонко разыграли угловой после блистательной реакции шведского вратаря Робина Ольсена, но сфолили в штрафной

37'

Вот так шведы открыли счет. Голос за кадром, к сожалению, не мой

35'

Болельщиков сборной Англии такое развитие событий устраивает...

34'

Реакция на потенциальный вылет немцев из ЧМ-2018 прямо сегодня

33'

ГОООООООООООЛ! Сборная Швеции вышла вперед!!! Ола Тойвонен получил мяч в штрафной немцев и перекинул мяч мимо вратаря! 1:0 - в пользу сборной Швеции! Ниче се!!!!!

32'
???!!!

Германия - Швеция. 0:1

30'
??????

Немецкий защитник Себастьян Руди заменен. Вместо него вышел полузащитник Илкай Гюндоган

28'

Почти на равных идет игра. Подумаешь, у немцев показатель по времени владения мячом составляет 80%, а у шведов - 20%

26'

Немец Себастьян Руди получил травму. Ему оказывают помощь

25'

Правом выбить мяч из своей штрафной после неудачно подачи соперника тут же воспользовались шведы

24'

Право на угловой заработали немцы

22'

20'

А вот тот самый момент с выходом один на один!

18'

Руди бьет по шведским воротам из-за пределов штрафной! мимо!

16'

Внимательный очевидец подсчитал: у немцев 122 передачи, у шведов - 6.

15'

Интересно, за кого он болеет? Возможно, за московский футбольный клуб "Спартак"!

14'

Но я сейчас подглядел в планшет своего соседа по ложе прессы, так вот: по видеоповтору видно, что шведа сбил немец Боатенг!!!!

13'

....но не смог он переиграть вратаря!!!!

12'

Швед Маркус Берг выходит один на один с Мануэлем (немецким голкипером) Нойером!!!!

10'

Немцы чуть не забили: шведский защитник вынес мяч с линии вратарской

9'

После душа самое время посмотреть игру Германия - Швеция, пишут в твиттере

7'

Швед Форсберг попытался пробить из пределов штрафной соперника: не получилось поразить ворота

5'

Турнирная таблица в группе сейчас выглядит следующим образом:
 

3'

Немцы атакуют. Например, бил Хектор, по воротам не попал

1'

Главный судья - поляк Шимон Марциняк. А я - россиянин Владимир Нардин!

1'

Матч начался!!!

Составы команд с расстановками

Сейчас будут звучать гимны стран

Команды выходят на поле!

В общем, если Германия - действующий чемпион мира - сегодня продует, то... как бы сказать еще мягче... лишится шансов на плей-офф.

Сегодня Мексика победила Корею (2:1)

В первом туре группового этапа ЧМ-2018 Германия уступила Мексике (0:1), а Швеция победила Корею (1:0)

Стартовые состав команд!

Матч пройдет сегодня в Сочи и стартует в 21:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура чемпионата мира-2018 Германия - Швеция!

Всем здравствуйте!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
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БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
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Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
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ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
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