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Германия победила Швецию в матче ЧМ-2018

Действующие чемпионы мира вырвали победу в компенсированное ко второму тайму время

Германия победила Швецию в матче ЧМ-2018
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по футболу добилась победы над национальной командой Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

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Встреча, прошедшая в Сочи в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов мира.

На 32-й минуте швед Ола Тойвонен вывел свою команду вперед. На 48-й минуте Марко Ройс провел ответный гол, а на пятой компенсированной ко второму тайму минуте Тони Кроос принес сборной Германии победу.

Положение в группе F теперь таково: 1.Мексика – 6 очков, 2.Германия – 3, 3.Швеция – 3, 4.Южная Корея – 0.

По данным администрации Сочи, на матч в город прибыли порядка 7 тыс. болельщиков из Швеции и более 5 тыс. из Германии. Нередко во время игры на стадионе звучали слова "Россия, Россия, Россия!".

На матче присутствовало 44 тыс. 287 болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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