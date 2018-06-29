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Аргентинцу на полгода запретили посещать спортивные мероприятия за поведение на матче

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении гражданина Аргентины Марио Коре за нарушения правил поведения во время матча его сборной с Нигерией на стадионе "Санкт-Петербург" 26 июня.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу, Коре находился на мачте ЧМ в состоянии опьянения, "оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность".

Протокол об административном правонарушении в отношении иностранца был составлен не в день матча, а через два дня, так как ему было необходима медицинская помощь. В суде уточняют, что 26 июня он был доставлен в 31-ю городскую больницу с диагнозом "закрытый перелом в области левого локтевого сустава, ушибленная рана левой брови".

На судебное заседание Коре не явился, представлено его заявление о признании вины и с просьбой рассмотреть дело без него, отмечают в суде.

Решением Петроградского районного суда Коре оштрафован на три тысячи рублей. Также ему запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на шесть месяцев. В четверг суд Санкт-Петербурга вынес аналогичные решения в отношении четверых российских болельщиков за неподобающее поведения на матче Россия-Египет.

Ранее в четверг генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что крупных драк между болельщиками на чемпионате мира 2018 года не было, зафиксированы только мелкие инциденты.

Теги: Санкт-Петербург, Аргентина, Нигерия, ЧМ-2018

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