Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Уругвая добились победы над национальной командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев.
На 7-й минуте Эдинсон Кавани вывел сборную Уругвая вперед. Португалия отыгралась на 55-й минуте благодаря точному удару Пепе. Однако южноамериканская команда вырвала победу: на 62-й минуте вновь отличился Кавани.
Таким образом, сборная Уругвая вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Франции. Ранее в субботу французы добились победы над соперниками из сборной Аргентины - 4:3.
В воскресенье свой матч в рамках 1/8 финала проведет сборная России. В 17:00 мск начнется ее встреча против команды Испании. В 21:00 мск стартует матч между сборными Хорватии и Дании.
Статистика матча #URU vs #POR - это очень интересно😯#URUPOR pic.twitter.com/SRI8RhjpfZ— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 30, 2018