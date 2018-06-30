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Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала

В четвертьфинале уругвайцы сыграют с Францией

Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала
Игроки сборной Уругвая Луис Суарес и сборной Португалии Жозе Фонте (слева направо) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Уругвая добились победы над национальной командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев.

На 7-й минуте Эдинсон Кавани вывел сборную Уругвая вперед. Португалия отыгралась на 55-й минуте благодаря точному удару Пепе. Однако южноамериканская команда вырвала победу: на 62-й минуте вновь отличился Кавани.

Таким образом, сборная Уругвая вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Франции. Ранее в субботу французы добились победы над соперниками из сборной Аргентины - 4:3.

В воскресенье свой матч в рамках 1/8 финала проведет сборная России. В 17:00 мск начнется ее встреча против команды Испании. В 21:00 мск стартует матч между сборными Хорватии и Дании.

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
QF28F38F4
QF38F58F6
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Полуфинал
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